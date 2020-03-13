Выплаты и льготные кредиты - Минобразования рассказало о мерах поддержки молодых специалистов

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Дополнительные выплаты при переезде в другую местность, льготные кредиты на имущество, повышенные оклады - начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА рассказал о мерах поддержки молодых специалистов в Беларуси.





"Перечень льгот весьма обширный. Начнем с того, что молодому специалисту - выпускнику университета, колледжа или учреждения профтехобразования - гарантируется трудоустройство в соответствии с полученной специальностью. Запрещен необоснованный отказ в заключении трудового договора с прибывшим по распределению. Фактически отсутствует испытательный срок. В то же время предусмотрена возможность увольнения до окончания установленного срока отработки без возмещения средств при нарушении нанимателем законодательства о труде", - сказал он.

Когда молодой специалист принят на работу, он может претендовать и на другие льготы. Например, каждому выпускнику положен отдых продолжительностью 31 календарный день. А тем, кто будет педагогом, даже больше - 45 календарных дней. По инициативе выпускника продолжительность отпуска может быть сокращена: они могут выйти на работу раньше и быстрее влиться в профессиональную жизнь.

Есть ряд денежных выплат. Возможна компенсация в связи с переездом на работу в другую местность. Материальная помощь в размере месячной стипендии положена выпускникам с высшим или средним специальным образованием, а выпускникам с профтехобразованием - выплата из расчета тарифной ставки по присвоенной квалификации, разряду, классу, категории. Кроме того, местные органы власти или наниматели могут устанавливать дополнительную денежную помощь молодым специалистам и молодым рабочим и выделять средства для компенсации затрат на съем жилья.

На приобретение домашнего имущества молодым специалистам, работникам бюджетных организаций, потребкооперации, сельхозпредприятий выдаются льготные кредиты.

Плюс установлены доплаты (повышение оклада на 10%) для молодых специалистов, направленных в бюджетную организацию. Повышение оклада на 50% предусмотрено для молодых специалистов, включенных в банк данных одаренной и талантливой молодежи. Отдельно предусмотрены доплаты молодым специалистам, которые направляются на работу в организации отдельных отраслей, например, на сельхозпредприятия.

К слову, есть льготы для молодых специалистов и при постановке на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В целом, считает представитель министерства, важно понимать, что льготы есть, они существенные, перечень регулярно пересматривается. Например, сегодня ведомство работает над тем, чтобы внести в законодательство норму о приоритетном праве на выбор организации для распределения тем выпускникам, которые прошли срочную военную службу. Но все же ключевое в поддержке молодежи - это возможность работать по специальности в соответствии с полученной квалификацией. "Это позволяет усилить конкурентное преимущество выпускника на рынке труда", - заключил Сергей Касперович.