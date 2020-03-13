ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выплаты и льготные кредиты - Минобразования рассказало о мерах поддержки молодых специалистов

13.03.2020 15:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Дополнительные выплаты при переезде в другую местность, льготные кредиты на имущество, повышенные оклады - начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА рассказал о мерах поддержки молодых специалистов в Беларуси.

Выплаты и льготные кредиты - Минобразования рассказало о мерах поддержки молодых специалистов

"Перечень льгот весьма обширный. Начнем с того, что молодому специалисту - выпускнику университета, колледжа или учреждения профтехобразования - гарантируется трудоустройство в соответствии с полученной специальностью. Запрещен необоснованный отказ в заключении трудового договора с прибывшим по распределению. Фактически отсутствует испытательный срок. В то же время предусмотрена возможность увольнения до окончания установленного срока отработки без возмещения средств при нарушении нанимателем законодательства о труде", - сказал он.

Когда молодой специалист принят на работу, он может претендовать и на другие льготы. Например, каждому выпускнику положен отдых продолжительностью 31 календарный день. А тем, кто будет педагогом, даже больше - 45 календарных дней. По инициативе выпускника продолжительность отпуска может быть сокращена: они могут выйти на работу раньше и быстрее влиться в профессиональную жизнь.

Есть ряд денежных выплат. Возможна компенсация в связи с переездом на работу в другую местность. Материальная помощь в размере месячной стипендии положена выпускникам с высшим или средним специальным образованием, а выпускникам с профтехобразованием - выплата из расчета тарифной ставки по присвоенной квалификации, разряду, классу, категории. Кроме того, местные органы власти или наниматели могут устанавливать дополнительную денежную помощь молодым специалистам и молодым рабочим и выделять средства для компенсации затрат на съем жилья.

На приобретение домашнего имущества молодым специалистам, работникам бюджетных организаций, потребкооперации, сельхозпредприятий выдаются льготные кредиты.

Плюс установлены доплаты (повышение оклада на 10%) для молодых специалистов, направленных в бюджетную организацию. Повышение оклада на 50% предусмотрено для молодых специалистов, включенных в банк данных одаренной и талантливой молодежи. Отдельно предусмотрены доплаты молодым специалистам, которые направляются на работу в организации отдельных отраслей, например, на сельхозпредприятия.

К слову, есть льготы для молодых специалистов и при постановке на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В целом, считает представитель министерства, важно понимать, что льготы есть, они существенные, перечень регулярно пересматривается. Например, сегодня ведомство работает над тем, чтобы внести в законодательство норму о приоритетном праве на выбор организации для распределения тем выпускникам, которые прошли срочную военную службу. Но все же ключевое в поддержке молодежи - это возможность работать по специальности в соответствии с полученной квалификацией. "Это позволяет усилить конкурентное преимущество выпускника на рынке труда", - заключил Сергей Касперович.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Дополнительные выплаты при переезде в другую местность, льготные кредиты на имущество, повышенные оклады - начальник главного управления профессионального...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: система здравоохранения Беларуси и врачи молодцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика