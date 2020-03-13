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«Стрела» отправлена на отработку опасных дорог Минской области
13.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
ГАИ в ближайшие выходные откроет сезон мотопатрулирования,
«Экипажи спецподразделения ДПС «Стрела» будут отрабатывать наиболее аварийно опасные участки дорог Минска и Минской области. Запланированы рейдовые мероприятия в виде негласного и смешанного контроля за дорожным движением. Будут привлечены и мотопатрули, особенно в вечернее и ночное время. Сотрудники ориентированы на обеспечение безопасности на дорогах и оказание помощи участникам дорожного движения», — рассказали в УГАИ.
Особое внимание инспекторы уделят профилактике и пресечению грубых нарушений ПДД пешеходами, выявлению водителей, не имеющих права управления транспортом, пренебрегающих требованиями скоростных режимов, правилами маневрирования, обгона, перевозки пассажиров, а также севших за руль в состоянии опьянения.
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Экипажи спецподразделения ДПС «Стрела» будут отрабатывать наиболее аварийно опасные участки дорог Минска и Минской области. Запланированы рейдовые мероприятия...
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