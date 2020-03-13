«Стрела» отправлена на отработку опасных дорог Минской области

Источник материала: Слуцк Город





ГАИ в ближайшие выходные откроет сезон мотопатрулирования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Управление ГАИ МВД.

«Экипажи спецподразделения ДПС «Стрела» будут отрабатывать наиболее аварийно опасные участки дорог Минска и Минской области. Запланированы рейдовые мероприятия в виде негласного и смешанного контроля за дорожным движением. Будут привлечены и мотопатрули, особенно в вечернее и ночное время. Сотрудники ориентированы на обеспечение безопасности на дорогах и оказание помощи участникам дорожного движения», — рассказали в УГАИ.

Особое внимание инспекторы уделят профилактике и пресечению грубых нарушений ПДД пешеходами, выявлению водителей, не имеющих права управления транспортом, пренебрегающих требованиями скоростных режимов, правилами маневрирования, обгона, перевозки пассажиров, а также севших за руль в состоянии опьянения.

Тем временем пользователи группы «Без тормозов в Слуцке» в Viber сообщают, что на дорогах Слуцкого и Солигорского районов сегодня уже замечены экипажи «Стрелы».

Добавим, что, согласно данным Белгидромета, в субботу и воскресенье ожидается похолодание, мокрый снег, местами метель. В ПДД чётко прописано, что движение на велосипедах и мопедах запрещено в условиях снегопада и гололедицы, таких ограничений для водителей мотоциклов в Правилах нет.



Slutsk-Gorod.by

Фото: Onliner.by