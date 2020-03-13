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Ребенок вышел на ринг на соревнованиях по борьбе, но передумал. Посмотрите, что он сделал
Источник материала: Tut.by
В США на детских соревнования по борьбе произошел забавный случай: двухлетний мальчик вышел на ринг, но, кажется, передумал бороться! То, что он сделал дальше, очень позабавило публику в зале, а видео произошедшего уже набрало больше пяти миллионов просмотров в соцсетях. Посмотрите, что сделал ребенок!
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