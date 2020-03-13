Крупнейшая белорусско-американская компания потеряла за день $2 млрд









Свабода. Если в начале торгов 12 марта акции компании стоили по 212,76 доллара, то в конце дня - по 163,37 доллара. Таким образом, капитализация компании уменьшилась за день с 11,2 миллиарда долларов до 9,032 млрд. За два последних дня компания потеряла еще больше - 3,028 миллиарда долларов, передает





В течение 12 марта пятерка крупнейших технологических компаний мира (Amazon, Apple, Alphabet, Facebook и Microsoft) потеряли в сумме $416,63 миллиардов на фондовых биржах.





В начале мая, до того, как мировые фондовые рынки пережили падение цен на нефть, акции EPAM стоили свыше 229 долларов. В течение трех последних годов акции компании росли в среднем на 32% ежегодно.









EPAM - крупнейший в Восточной Европе разработчик программного обеспечения.





Аркадий Добкин и Леонид Лознер основали компанию в 1993 году с офисами в Нью-Джерси и Выпускники минской школы №50основали компанию в 1993 году с офисами в Нью-Джерси и Минске





Восемь лет назад, когда компания вышла на Нью-Йоркской бирже (и стала там первой компанией с белорусскими корнями), акция EPAM стоила всего 15-16 долларов. С тех пор EPAM приобрел более 10 иностранных IT-компаний, более чем в два раза увеличил выручку.





В прошлом году компания заявила, что количество ее сотрудников в белорусских офисах достигло 10 000.