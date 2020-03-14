Завтра продолжится проведение прямых линий с представителями региональной и местной власти, а также республиканских органов госуправления

|Государственный орган
|ФИО, должность
|Телефон
|Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь
|Константинович Оксана Валерьевна,
заместитель Министра
|8 (017) 327-61-21
|Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь
|Ананич Алексей Иванович,
заместитель Министра
|8 (017) 200-37-61
| Министерство внутренних дел
Республики Беларусь
|Назаренко Юрий Геннадьевич,
заместитель Министра – командующий внутренними войсками полковник
|(8-017) 374-80-08, (8-017) 374-80-09
|Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь
|Терехов Александр Александрович,
Министр
|8 (017) 200-19-00
|Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
|Жукова Наталья Павловна,
заместитель Министра – Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь
|8 (017) 222-69-97
|Министерство иностранных дел
Республики Беларусь
|Евдоченко Андрей Александрович,
первый заместитель Министра
|8 (017) 327-29-22
|Министерство информации
Республики Беларусь
|Карлюкевич Александр Николаевич,
Министр
|8 (017) 203-92-31
|Министерство культуры
Республики Беларусь
|Карчевская Наталья Владимировна,
первый заместитель Министра
|8 (017) 203-75-74
|Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь
|Креч Владимир Иванович,
заместитель Министра
|8 (017) 200-46-09
|Министерство обороны
Республики Беларусь
|Вольфович Александр Григорьевич,
начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра
|8 (017) 297-10-22
|Министерство образования
Республики Беларусь
|Старовойтова Ирина Анатольевна,
первый заместитель Министра
|8 (017) 200-99-09
|Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь
|Селицкая Элла Александровна,
заместитель Министра
|8 (017) 229-79-00
|Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
|Долголевец Анатолий Владимирович,
заместитель Министра
|8 (017) 229-35-90
|Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
|Корбут Александр Николаевич,
заместитель Министра
|8 (017) 200-70-48
|Министерство промышленности
Республики Беларусь
|Буйневич Андрей Сергеевич,
заместитель Министра
|8 (017) 330-04-94
|Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь
|Рябова Анна Николаевна,
заместитель Министра
|8 (017) 287-87-06
|Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь
|Хотько Анатолий Николаевич,
Министр
|8 (017) 327-69-27
|Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь
|Портной Михаил Петрович,
заместитель Министра
|8 (017) 200-43-95
|Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
|Иванов Андрей Николаевич,
заместитель Министра
|8 (017) 259-79-26
|Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь
|Лобович Андрей Валентинович,
первый заместитель Министра
|8 (017) 309-93-00
|Министерство финансов
Республики Беларусь
|Белковец Андрей Михайлович,
заместитель Министра
|8 (017) 309-40-00
|Министерство экономики
Республики Беларусь
|Перминова Елена Александровна,
заместитель Министра
|8 (017) 200-05-03
|Министерство энергетики
Республики Беларусь
|Реентович Сергей Викторович,
заместитель Министра
|8 (017) 218-21-07
|Министерство юстиции
Республики Беларусь
|Слижевский Олег Леонидович,
Министр
|8 (017) 306-37-28
|Государственный военно-промышленный комитет
Республики Беларусь
|Демиденко Игорь Михайлович,
первый заместитель Председателя
|8 (017) 280-91-00
|Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь
|Васильев Алексей Александрович,
первый заместитель Председателя
|8 (017) 284-67-72
|Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь
|Косовский Андрей Аркадьевич,
первый заместитель Председателя
|8 (017) 284-07-62
|Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь
|Барташевич Дмитрий Петрович,
заместитель Председателя
|8 (017) 200-51-89
|Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь
|Лаппо Анатолий Петрович,
Председатель
генерал-майор
|8 (017) 327-01-76
|Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь
|Свирид Николай Анатольевич,
заместитель Председателя
|8 (017) 218-90-00
|Национальный статистический комитет
Республики Беларусь
|Довнар Ольга Александровна,
заместитель Председателя
|8 (017) 368-02-79