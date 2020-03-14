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Завтра продолжится проведение прямых линий с представителями региональной и местной власти, а также республиканских органов госуправления

14.03.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Завтра продолжится проведение прямых линий с представителями региональной и местной власти, а также республиканских органов госуправления
Завтра продолжатся традиционные субботние телефонные линии республиканских органов государственного управления, а также представителями региональной и местной власти. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.

14 марта с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Вадимом Ивановичем Ольшевским по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, безопасности дорожного движения, благоустройства территорий городов и сельских населенных пунктов, строительства жилья, транспорта, связи и др. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте 8-0162-21-31-21.

14 марта с 9.00 до 12.00 прямую линию по телефону 31-70-09 проведет заместитель председателя Пинского районного исполнительного комитета Сергей Степанович Жидецкий.

 

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, завтра, 14 марта, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по телефонам:

Государственный орган ФИО, должность Телефон
Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь		 Константинович Оксана Валерьевна,
заместитель Министра		 8 (017) 327-61-21
Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь		 Ананич Алексей Иванович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-37-61
  Министерство внутренних дел
Республики Беларусь		 Назаренко Юрий Геннадьевич,
заместитель Министра – командующий внутренними войсками полковник		 (8-017) 374-80-08, (8-017) 374-80-09
Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь		 Терехов Александр Александрович,
Министр		 8 (017) 200-19-00
Министерство здравоохранения
Республики Беларусь		 Жукова Наталья Павловна,
заместитель Министра – Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь		 8 (017) 222-69-97
Министерство иностранных дел
Республики Беларусь		 Евдоченко Андрей Александрович,
первый заместитель Министра		 8 (017) 327-29-22
Министерство информации
Республики Беларусь		 Карлюкевич Александр Николаевич,
Министр		 8 (017) 203-92-31
Министерство культуры
Республики Беларусь		 Карчевская Наталья Владимировна,
первый заместитель Министра		 8 (017) 203-75-74
Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь		 Креч Владимир Иванович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-46-09
Министерство обороны
Республики Беларусь		 Вольфович Александр Григорьевич,
начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра		 8 (017) 297-10-22
Министерство образования
Республики Беларусь		 Старовойтова Ирина Анатольевна,
первый заместитель Министра		 8 (017) 200-99-09
Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь		 Селицкая Элла Александровна,
заместитель Министра		 8 (017) 229-79-00
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь		 Долголевец Анатолий Владимирович,
заместитель Министра		 8 (017) 229-35-90
Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь		 Корбут Александр Николаевич,
заместитель Министра		 8 (017) 200-70-48
Министерство промышленности
Республики Беларусь		 Буйневич Андрей Сергеевич,
заместитель Министра		 8 (017) 330-04-94
Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь		 Рябова Анна Николаевна,
заместитель Министра		 8 (017) 287-87-06
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь		 Хотько Анатолий Николаевич,
Министр		 8 (017) 327-69-27
Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь		 Портной Михаил Петрович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-43-95
Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь		 Иванов Андрей Николаевич,
заместитель Министра		 8 (017) 259-79-26
Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь		 Лобович Андрей Валентинович,
первый заместитель Министра		 8 (017) 309-93-00
Министерство финансов
Республики Беларусь		 Белковец Андрей Михайлович,
заместитель Министра		 8 (017) 309-40-00
Министерство экономики
Республики Беларусь		 Перминова Елена Александровна,
заместитель Министра		 8 (017) 200-05-03
Министерство энергетики
Республики Беларусь		 Реентович Сергей Викторович,
заместитель Министра		 8 (017) 218-21-07
Министерство юстиции
Республики Беларусь		 Слижевский Олег Леонидович,
Министр		 8 (017) 306-37-28
Государственный военно-промышленный комитет
Республики Беларусь		 Демиденко Игорь Михайлович,
первый заместитель Председателя		 8 (017) 280-91-00
Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь		 Васильев Алексей Александрович,
первый заместитель Председателя		 8 (017) 284-67-72
Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь		 Косовский Андрей Аркадьевич,
первый заместитель Председателя		 8 (017) 284-07-62
Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь		 Барташевич Дмитрий Петрович,
заместитель Председателя		 8 (017) 200-51-89
Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь		 Лаппо Анатолий Петрович,
Председатель
генерал-майор		 8 (017) 327-01-76
Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь		 Свирид Николай Анатольевич,
заместитель Председателя		 8 (017) 218-90-00
Национальный статистический комитет
Республики Беларусь		 Довнар Ольга Александровна,
заместитель Председателя		 8 (017) 368-02-79

 
Теги: Брест
 
 
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