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Участковых на селе станет больше за счет сокращения сотрудников уголовного розыска

14.03.2020 09:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство внутренних дел планирует увеличить число участковых инспекторов милиции в сельской местности за счет сокращения численности сотрудников уголовного розыска.

Об этом рассказал министр внутренних дел Юрий Караев 13 марта по итогам встречи с Президентом. Подробности сообщает БЕЛТА.

«МВД проводит работу по изменению соотношения «участковый — оперативник уголовного розыска» в сельской местности», — сказал министр.

По его словам, в сельской местности, как правило, преступления, даже тяжкие и особо тяжкие, «случаются в условиях очевидности».

«То есть всегда понятно, кто это сделал — рецидивист, ранее судимый или кто-то ведущий асоциальный образ жизни. Не составляет большого труда раскрыть это преступление, вычислить преступника. Для этого не надо быть сильным детективом, — отметил Юрий Караев. — Поэтому важно сделать так, чтобы предотвратить преступление. Нагрузка на участковых (а зачастую не все участки укомплектованы) повышенная». По мнению министра, оперативники уголовного розыска легко вычисляют преступников в сельской местности и раскрывают преступления. Поэтому цель изменений в структуре сотрудников МВД на селе — чтобы участковые могли работать с меньшим количеством населения.



МВД уже приняло меры, чтобы служба участковых инспекторов милиции стала престижнее. В частности, для этой категории сотрудников увеличена надбавка (за счет вакантного фонда всех служб). «Мы создали условия, чтобы люди хотели идти работать участковыми и не хотели оттуда уйти ни в кресла кабинетов, ни даже на оперативную работу, — подчеркнул Юрий Караев. — Основное — профилактика преступлений».


Министр отметил, что МВД постепенно уходит от «палочно-галочной» системы оценки работы сотрудников. Для этого подготовлен приказ руководителя ведомства. «В нем мы постарались отойти от сравнения между собой цифр для оценки результатов работы, — сказал он. — Мы претворяем в жизнь лозунг «Статистика нужна для работы, а не работа для статистики». Прежде всего смотрим за тем, чтобы начальники всех уровней не оценивали своих подчиненных по цифровым статистическим показателям, а эти показатели служили для анализа, почему преступлений стало больше или меньше, какие причины этому способствовали», пишет mlyn.by

Фото: БЕЛТА
 
 
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Министерство внутренних дел планирует увеличить число участковых инспекторов милиции в сельской местности за счет сокращения численности сотрудников...
 
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