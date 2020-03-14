ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вас выслушают

14.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

16 марта с 8.30 до 9.30 заместитель директора ГУСО «Территориальный центр социального обслуживания населения Вороновского района» Татьяна Александровна Беликова по телефону 4-39-17 проведет прямую линию с жителями Вороновского района по вопросам социального обслуживания.

 

17 марта с 11.00 до 13.00 в здании Вороновского райисполкома (II этаж, кабинет №17) прием граждан с одновременной прямой линией по телефону 2-13-24 проведет управляющий делами Гродненского областного исполнительного комитета Игорь Андреевич Попов.

 

18 марта с 11.00 до 12.00 в здании Вороновского райисполкома (II этаж, кабинет №19) прямую линию по телефону 2-14-24, а с 12.00 до 13.00 прием граждан проведет начальник Лидского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Гродненской области Андрей Станиславович Логунов.

Предварительная запись по телефонам: 2-22-55, 2-12-73.

 

19 марта с 12.00 до 13.00 в учреждении «Вороновская РОС» РГОО «БООР» по адресу: г.п. Вороново, ул. Канарчика, 4, выездной прием граждан проведет начальник Лидской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Александрович Максименко.

Справки по телефону 8 (0154) 62-38-14.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 марта с 8.30 до 9.30 заместитель директора ГУСО «Территориальный центр социального обслуживания населения Вороновского района» Татьяна Александровна Беликова по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Молдова прекращает авиасообщение с Европой и закрывает церкви
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика