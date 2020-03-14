Вас выслушают

Источник материала: Вороновская газета

16 марта с 8.30 до 9.30 заместитель директора ГУСО «Территориальный центр социального обслуживания населения Вороновского района» Татьяна Александровна Беликова по телефону 4-39-17 проведет прямую линию с жителями Вороновского района по вопросам социального обслуживания.

17 марта с 11.00 до 13.00 в здании Вороновского райисполкома (II этаж, кабинет №17) прием граждан с одновременной прямой линией по телефону 2-13-24 проведет управляющий делами Гродненского областного исполнительного комитета Игорь Андреевич Попов.

18 марта с 11.00 до 12.00 в здании Вороновского райисполкома (II этаж, кабинет №19) прямую линию по телефону 2-14-24, а с 12.00 до 13.00 прием граждан проведет начальник Лидского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Гродненской области Андрей Станиславович Логунов.

Предварительная запись по телефонам: 2-22-55, 2-12-73.

19 марта с 12.00 до 13.00 в учреждении «Вороновская РОС» РГОО «БООР» по адресу: г.п. Вороново, ул. Канарчика, 4, выездной прием граждан проведет начальник Лидской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Александрович Максименко.

Справки по телефону 8 (0154) 62-38-14.