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Внимание! Сегодня к вечеру обещают существенное понижение температуры, будет реально холодно

14.03.2020 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дожились, о понижении температуры оповещаем население. А что поделать, минус 6, это почти рекорд в этом году, может быть, меньше и не было. Зима как-то прошла мимо в этом году, да и других не так уж и баловала. Насладитесь хотя бы таким моментом.

Внимание! Сегодня к вечеру обещают существенное понижение температуры, будет реально холодно

фото иллюстрация, помните ещё такие моменты?

К вечеру субботы возможны снег и даже метель. А ещё сильный ветер, имейте в виду.

Внимание! Сегодня к вечеру обещают существенное понижение температуры, будет реально холодно

Официальный прогноз

Облачно с прояснениями. Во многих районах кратковременные осадки (в основном мокрый снег), местами слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный сильный порывистый. Максимальная температура воздуха 0..+6°C, в течение дня понижение до -1..-5°C.

Внимание! Сегодня к вечеру обещают существенное понижение температуры, будет реально холодно

Кратковременные осадки (в основном мокрый снег) (вероятность осадков 80-90%), слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный сильный порывистый. Температура воздуха 0..+1°C, днем 0..-2°C, вечером -3..-5°C.

 
 
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  Дожились, о понижении температуры оповещаем население. А что поделать, минус 6, это почти рекорд в этом году, может быть, меньше и не было. Зима как-то прошла мимо в...
 
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