Подведены итоги районного конкурса на лучшее учреждение образования Ленинского района г. Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

11 марта 2020 года на заседании коллегии управления по образованию администрации Ленинского района г. Бреста подведены итоги районного конкурса на лучшее учреждение дошкольного и общего среднего образования по итогам работы за 2019 год. Конкурс проводится в районе с 2016 года с целью формирования позитивного имиджа учреждения образования, выявления и распространения педагогического и управленческого опыта, повышения эффективности работы учреждения образования.





В конкурсе приняло участие 14 учреждений общего среднего образования, 2 учебно-педагогических комплекса «Детский сад – начальная школа», 28 дошкольных учреждений.

Критериями оценки деятельности учреждений образования по итогам 2019 года стали: эффективность работы с кадрами, достигнутые успехи в обучении и воспитании учащихся и воспитанников, укрепление здоровья и охрана жизни учащихся и воспитанников, экономические показатели и др.





Анализ работы учреждений дошкольного образования проводился по шести направлениям деятельности («Кадры»; «Образовательный процесс»; «Экономика образования»; «Методическая работа»; «Здоровая образовательная среда» и «Инновации, конкурсы, эксперименты»). Работа учреждений общего среднего образования оценивалась по 38 показателям по 6 направлениям работы («Экономика образования», «Воспитательная работа», «Кадры», «Здоровая школьная среда», «Организация и результативность образовательного процесса», «Организация физкультурно-оздоровительной работы».

В торжественной обстановке победителей награждали глава администрации Валентин Милошевский, заместитель главы Светлана Козлович, начальник отдела по образованию Брестского горисполкома Анатолий Носков, начальник управления по образованию администрации Ленинского района г. Бреста.

По итогам всех показателей победителями районного конкурса на лучшее учреждение образования 2019 года стали гимназия №1 (директор Степанюк Л.И.) и ясли-сад №20 г. Бреста заведующий Децук М.В.), 2-е место заняли коллективы гимназии №3 (директор Кузьмич И.Г.) и яслей-сада №80 (заведующий Жигар И.В.), третье место – коллективы средней школы №20 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева (директор Никифоровец И.Ф.) и яслей-сада №51 (заведующий Попеня С.В.).

Победителями в отдельных номинациях определены:

- в номинации «Кадры» - государственные учреждения образования: «Ясли-сад № 51 г. Бреста» (заведующий Попеня С.В.); «Средняя школа №20 г. Бреста имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева» (директор Никифоровец И.Ф.);.); «Средняя школа №32 г. Бреста» (директор Киселевич С.В.);

-в номинации «Образовательный процесс» - государственные учреждения образования: «Ясли-сад № 14 г. Бреста» (заведующий Лозицкая С.П.); «Гимназия №1 г. Бреста» (директор Степанюк Л.И.);

- в номинации «Здоровая образовательная среда» - государственное учреждение образования «Ясли-сад № 52 г. Бреста» (заведующий Захарова Т.В.);

- в номинации «Здоровая школьная среда» - государственное учреждение образования «Средняя школа №8 имени Героя Беларуси В.Н. Карвата» (директор Печко Л.Н.);

- в номинации «Экономика образования» - государственные учреждения образования: «Ясли-сад № 21 г. Бреста» (заведующий Завацкая С.Н.); «Средняя школа №20 г. Бреста имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева» (директор Никифоровец И.Ф.); «Учебно-педагогический комплекс детский сад-начальная школа №5 г. Бреста» (директор Якуц Е.Ф.);

– в номинации «Методическая работа» - государственное учреждение образования «Ясли-сад № 80 г. Бреста» (заведующий Жигар И.В.);

– в номинации «Инновации, конкурсы, эксперименты»государственное учреждение образования «Ясли-сад № 20 г. Бреста» (заведующий Децук М.А.);

- в номинации «Организация физкультурно-оздоровительной работы»государственное учреждение образования «Средняя школа №33г. Бреста» (директор Пузына В.И.);

– в номинации «Воспитательная работа» - государственные учреждения образования: «Гимназия №3 Бреста» (директор Кузьмич И.Г.); «Учебно-педагогический комплекс детский сад-начальная школа №2 г. Бреста» (директор Ажаева Е.Н.);

- в номинации «Создание специальных условий для обучения и воспитания лиц с ОПФР» - государственное учреждение образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации «Стимул» (директор Дутова Н.А.).

Учреждения образования, победители конкурса на лучшее учреждение образования награждены Дипломом и переходящим призом, также Дипломы вручены учреждениям образования, занявшим 2-3 места в конкурсе.

Сертификаты победителей вручены учреждениям образования, занявшим 1-е места в номинациях.

Управляющий частного унитарного предприятия «Брествторресурсы» Андрей Климов вручил средней школе №20 и яслям-саду №51, победителям областного конкурса по сбору макулатуры, ценные подарки (ноутбуки). Также ценные подарки от предприятия получили победители в личном соревновании по сбору вторсырья: учащиеся средней школы №20 г. Бреста Ковальчук Дарья (10 класс), Ковальчук Даниил и Ковальчук Ульяна (5 класс), и воспитанница старшей группы яслей-сада №51 г. Бреста Салдакаева Евгения, которые вместе с родителями собрали более тонны макулатуры.