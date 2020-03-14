﻿ Сжигать нельзя оставить. Уборка опавшей листвы на участке, как это сделать правильно?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сжигать нельзя оставить. Уборка опавшей листвы на участке, как это сделать правильно?

14.03.2020 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с проведением в Брестской области месячника по благоустройству территорий населенных пунктов Брестсткий областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды информирует.

Сжигать нельзя оставить. Уборка опавшей листвы на участке, как это сделать правильно?

Законом Республики Беларусь «Об обращении с отходами» (п. 1 ст. 19), Правилами благоустройства и содержания населенных пунктов (п. 5), утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2012 г. № 1087, санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций» (п. 8), утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11 ноября 2011 г. № 110, установлено, что обращение с отходами, образующимися на территории населенных пунктов, их сбор, разделение по видам и удаление должно осуществляться в соответствии со схемами обращения с коммунальными отходами, разрабатываемыми и утверждаемыми местными исполнительными и распорядительными органами власти по согласованию с территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, уполномоченными государственными органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор.

Запрет на сжигание не являющихся топливом веществ (смеси веществ), материалов и отходов вне специальных устройств и с нарушением требований законодательства об охране окружающей среды, в том числе об обращении с отходами, установлен п. 5 ст. 31 Закона Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха».

Кроме того, запрет на сжигание отходов на территории, находящейся в собственности, владении, пользовании, распоряжении физических лица, установлен п. 28 Правил пожарной безопасности Республики Беларусь, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14 марта 2014 г. № 3.

Обращение с коммунальными отходами в Брестской области осуществляется в порядке, установленном в Схемах обращения с коммунальными отходами действующими в городах и районах (далее - Схема). Схемой определен порядок сбора, разделения по видам и вывоза всех отходов, образующихся в жилом секторе.

Немаловажным является тот факт, что процесс горения мусора сопровождается выбросом в атмосферу загрязняющих веществ, в том числе токсичных.

В целях предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды рекомендует не сжигать отходы (в том числе опавшую листву), а осуществлять их раздельный сбор в соответствии с действующими в городах и районах Схемами.

По вопросам раздельного вывоза отходов и листвы необходимо обращаться в коммунальные службы городов и районов по территориальности.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В связи с проведением в Брестской области месячника по благоустройству территорий населенных пунктов Брестсткий областной комитет природных ресурсов и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новая напасть: глобальное потепление будет угрожать 1,2 миллиарда человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика