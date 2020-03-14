Сжигать нельзя оставить. Уборка опавшей листвы на участке, как это сделать правильно?

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В связи с проведением в Брестской области месячника по благоустройству территорий населенных пунктов Брестсткий областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды информирует.





Законом Республики Беларусь «Об обращении с отходами» (п. 1 ст. 19), Правилами благоустройства и содержания населенных пунктов (п. 5), утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2012 г. № 1087, санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций» (п. 8), утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11 ноября 2011 г. № 110, установлено, что обращение с отходами, образующимися на территории населенных пунктов, их сбор, разделение по видам и удаление должно осуществляться в соответствии со схемами обращения с коммунальными отходами, разрабатываемыми и утверждаемыми местными исполнительными и распорядительными органами власти по согласованию с территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, уполномоченными государственными органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор.

Запрет на сжигание не являющихся топливом веществ (смеси веществ), материалов и отходов вне специальных устройств и с нарушением требований законодательства об охране окружающей среды, в том числе об обращении с отходами, установлен п. 5 ст. 31 Закона Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха».

Кроме того, запрет на сжигание отходов на территории, находящейся в собственности, владении, пользовании, распоряжении физических лица, установлен п. 28 Правил пожарной безопасности Республики Беларусь, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14 марта 2014 г. № 3.

Обращение с коммунальными отходами в Брестской области осуществляется в порядке, установленном в Схемах обращения с коммунальными отходами действующими в городах и районах (далее - Схема). Схемой определен порядок сбора, разделения по видам и вывоза всех отходов, образующихся в жилом секторе.

Немаловажным является тот факт, что процесс горения мусора сопровождается выбросом в атмосферу загрязняющих веществ, в том числе токсичных.

В целях предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды рекомендует не сжигать отходы (в том числе опавшую листву), а осуществлять их раздельный сбор в соответствии с действующими в городах и районах Схемами.

По вопросам раздельного вывоза отходов и листвы необходимо обращаться в коммунальные службы городов и районов по территориальности.