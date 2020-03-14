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В Ленинском районе г. Бреста прошла всебелорусская акция «Мы – граждане Беларуси!»

14.03.2020 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

13 марта 2020 года в музее Брестского филиала РУП «Белпочта» состоялась торжественная церемония, посвященная Дню Конституции Республики Беларусь. На мероприятие были приглашены председатель совета ветеранов Ленинского района г. Бреста Карпук Валентина Дмитриевна, Долгов Иван Сергеевич, ветеран Великой Отечественной войны, награжденный медалью «За доблестный труд и безупречную воинскую службу в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», Тикунов Николай Васильевич, ветеран пограничных войск, подполковник, пропагандист районного историко-патриотического объединения «Память».

В Ленинском районе г. Бреста прошла всебелорусская акция «Мы – граждане Беларуси!»

Церемония началась под звуки Государственного Гимна. С приветственным словом выступил глава администрации Ленинского района г. Бреста Милошевский Валентин Станиславович, который отметил: «Молодежь – это будущее нашей страны», и пожелал юным брестчанам успехов и энтузиазма во всех начинаниях. Из рук Валентина Станиславовича 15 учащихся школ и гимназий г. Бреста получили самый важный документ в жизни каждого гражданина – паспорт, а так же памятную книгу «Я – Гражданин Республики Беларусь».

В Ленинском районе г. Бреста прошла всебелорусская акция «Мы – граждане Беларуси!»

Первый секретарь Ленинского районного комитета общественного объединения «Белорусский Республиканский Союз Молодежи» Кирилл Сиваков торжественно вручил билеты БРСМ активным учащимся ГУО «Гимназия №1 г. Бреста» и ГУО «Средняя школа №8 г. Бреста имени Героя Беларуси В. Н. Карвата».

Валентина Николаевна Пух, директор Брестского филиала РУП «Белпочта», заместитель председателя Брестского областного Совета депутатов, поздравила учащихся с этим знаменательным днем, представила почтовую деятельность как один из наиболее достойных способов реализации права на труд в Республике Беларусь и вручила памятные сувениры от предприятия.

 
Теги: Брест
 
 
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  13 марта 2020 года в музее Брестского филиала РУП «Белпочта» состоялась торжественная церемония, посвященная Дню Конституции Республики Беларусь. На мероприятие...
 
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