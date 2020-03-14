Из-за пандемии коронавируса акции EPAM обвалились на 30%

Источник материала: KYKY

На Нью-Йоркской фондовой бирже цена акций EPAM опустилась ниже 170 долларов, пишет dev.by. Последний раз так низко акции компании стоили в октябре 2019-го.

Обвал на фондовых рынках произошел 9 марта из-за падения цен на нефть и пандемии коронавируса, но на этом все не закончилось. Уже в четверг на фондовом рынке США на закрытии торгов 12 марта цена за акцию EPAM составила почти по 163 доллара. Для сравнения: 6 марта цена была почти на 30% выше – 226,26 доллара за акцию.

В условиях экономической неопределенности вместе с EPAM дешевеет и пятерка крупнейших технологических компаний: это Amazon, Apple, Alphabet, Facebook и Microsoft. Правда, их акции слетели в цене не так сильно, как это произошло у EPAM. Так, стоимость акции Amazon по сравнению с ценой на момент закрытия 6 марта упала на 11%, Apple, Microsoft и Alphabet – на 14%, Facebook – на 15%.

Что по этому поводу думает EPAM

«Сегодня ситуация меняется крайне быстро, – рассказали представители компании в ответ на запрос dev.by. – В данный момент, мы, прежде всего, фокусируемся на безопасности наших сотрудников. Затем очень внимательно относимся к тому, что происходит с клиентами и их приоритетами. А у них очень много непредсказуемого, и ситуация на мировом финансовом рынке этому подтверждение.

В результате в некоторых аспектах нашей деятельности мы занимаем сейчас гораздо более консервативные позиции, чем несколько недель назад. Это означает, что конкретные операционные решения могут быть отложены (или уже отложены) до момента, когда ситуация стабилизируется и станет более предсказуемой. Мы уверены, что такими принципами сегодня руководствуются все ответственные организации».