Думать — быстро, отвечать — правильно!

Источник материала: Вороновская газета





Кто такой «ліхвяр»? Что первым ввел Юлий Цезарь? Как правильно говорить: ловче или ловчее? На эти и многие другие вопросы предстояло ответить погородненской школьнице в телеигре «Я знаю!»

— Когда мне сообщили об участии в интеллектуальной телеигре, я даже испугалась, — призналась Яна Куровская.

Но рассудительная девушка смогла взять себя в руки. Ведь поучаствовать в республиканском телепроекте Белтелерадиокомпании предлагают не всем, а детям способным и эрудированным. Яна — отличница, успешно участвует в олимпиадах по русскому и белорусскому языкам, а с прошлого года еще и по географии. Так почему бы не проверить свои знания?

В столицу школьницу сопровождала учитель английского языка Валентина Петюль. Ранний подъем и дорога, а потом несколько часов под прицелом видеокамер. Для обеих стало открытием, насколько сложен процесс съемки телевикторины. За пультом в студии девятикласснице пришлось сравнивать дроби, вспоминать творческие псевдонимы Ф.Богушевича и правописание наречий, определять ось симметрии слов-палиндромов. А еще правильно перевести с белорусского языка слово «ліхвяр», назвать вещество в составе грибов, обеспечивающее их быстрый рост, и многое другое. Больше двадцати вопросов из разных сфер жизни и разделов науки было задано двенадцати участникам игры. Отвечать, конечно, нужно было и правильно, и быстро. В первом туре на раздумья давалось семь секунд, во втором — десять.







Не меньше самой Яны была напряжена и ее педагог, наблюдавшая за ходом игры из студийной «учительской». В способностях девочки Валентина Станиславовна не сомневалась. Больше переживала, справится ли школьница с волнением.

— Яна прошла два тура. И могла выйти в третий. Но у нее с другим участником было равное количество баллов. Спорная ситуация разрешилась в пользу того, кто быстрее нажимал кнопку на пульте. То есть, все решили секунды, — рассказала Валентина Станиславовна.

Всем будущим участникам интеллектуального шоу «Я знаю!» Яна советует побольше читать и расширять кругозор, выходя за рамки школьной программы.

Эфир программы с участием погородненской школьницы транслировался 1 марта.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.