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Видео: Испанец-хохотун из известного мема высмеял гомельский «золотой» флагшток
Источник материала: Партизан
Вирусный ролик с испанским комиком был на пике популярности в 2015 году. Ютьюб-канал Кукурузные усы поместил хохотуна в гомельский контекст и вдохнул в него новую жизнь.
Напомним, ко Дню Победы в Гомеле на площади Ленина планируют установить 60-метровый флагшток. Металлическая стойка будет включать механический и ручной подъем флага размером 12×6 метров.
На сайте госзакупок появилось объявление о тендере на проведение работ по его установке, а также благоустройству территории вокруг. Цена заказа — почти 1,5 млн рублей. Деньги на это планируют взять из местного бюджета.
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Вирусный ролик с испанским комиком был на пике популярности в 2015 году. Ютьюб-канал Кукурузные усы поместил хохотуна в гомельский контекст и вдохнул в него новую...
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