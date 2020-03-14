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Директором Буда-Кошелевского государственного аграрно-технического колледжа Николай Ящук

14.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Директором Буда-Кошелевского государственного аграрно-технического колледжа Николай Ящук

Николай Васильевич ЯЩУК В 2000 году окончил Лоевский педагогический колледж. С 2002 по 2007 год работал учителем Ново-Дубровской базовой школы Ельского района. В 2007 году после окончания Мозырского государственного педагогического университета имени И.П. Шамякина работал сначала учителем, заместителем директора по воспитательной работе, а затем директором Храковичской средней школы Брагинского района. С 2015 по декабрь 2019-го занимал должность заместителя председателя Брагинского районного исполнительного комитета.
9 марта 2020 года назначен директором Буда-Кошелевского государственного аграрно-технического колледжа.

 
 
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Николай Васильевич ЯЩУК В 2000 году окончил Лоевский педагогический колледж. С 2002 по 2007 год работал учителем Ново-Дубровской базовой школы Ельского...
 
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