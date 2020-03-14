|
В Бресте выбрали сильнейшего пожарного-спасателя
14.03.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Традиционные состязания «Сильнейший пожарный-спасатель» проводились Брестским городским отделом по чрезвычайным ситуациям в рамках «Кубка профессионального мастерства».
В соревнованиях принимали участие команды всех пожарных частей, в каждой — по 6 человек. Борьба велась за общий и личный результаты. В спортивной программе было несколько испытаний. Задачи, которые стояли перед представителями команды, — в полной экипировке пройти все этапы дистанции.
Этап первый предусматривал подъем рукавной линии по лестничным маршам на площадку 4-го этажа учебной башни. Следующее упражнение — подъем рукавных скаток посредством мускульной силы и спасательной веревки. Вес рукавной скатки не много ни мало — 19 кг. Ещё одним непростым испытанием стал силовой тренажёр: ударами кувалды участник должен был переместить балку весом 72,5 кг на расстояние 1,5 метра или колесо на расстояние 5 м.
Далее предстояло не менее сложное задание — перенос пострадавшего – в данном случае манекена весом около 70 кг на расстояние 30 м.
Борьба за первенство была жаркой и насыщенной.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционные состязания «Сильнейший пожарный-спасатель» проводились Брестским городским отделом по чрезвычайным ситуациям в рамках «Кубка профессионального...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)