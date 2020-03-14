В Бресте выбрали сильнейшего пожарного-спасателя

Источник материала: Виртуальный Брест

Традиционные состязания «Сильнейший пожарный-спасатель» проводились Брестским городским отделом по чрезвычайным ситуациям в рамках «Кубка профессионального мастерства».





В соревнованиях принимали участие команды всех пожарных частей, в каждой — по 6 человек. Борьба велась за общий и личный результаты. В спортивной программе было несколько испытаний. Задачи, которые стояли перед представителями команды, — в полной экипировке пройти все этапы дистанции.





Этап первый предусматривал подъем рукавной линии по лестничным маршам на площадку 4-го этажа учебной башни. Следующее упражнение — подъем рукавных скаток посредством мускульной силы и спасательной веревки. Вес рукавной скатки не много ни мало — 19 кг. Ещё одним непростым испытанием стал силовой тренажёр: ударами кувалды участник должен был переместить балку весом 72,5 кг на расстояние 1,5 метра или колесо на расстояние 5 м.





Далее предстояло не менее сложное задание — перенос пострадавшего – в данном случае манекена весом около 70 кг на расстояние 30 м.

Борьба за первенство была жаркой и насыщенной. Спасатели , будучи настоящими профессионалами, подтвердили своё гордое звание. Но, по итогам всех поединков среди сильнейших огнеборцев Бреста, вышли вперёд представители пожарной аварийно-спасательной части №3 Московского р-на г.Бреста (начальник ПАСЧ№3 – Коляда Н.Н.).