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Житель Минска получил ожоги из-за взрыва зарядного устройства

14.03.2020 12:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 марта примерно в два часа дня в Минске мужчина получил ожоги из-за взорвавшегося зарядного устройства.

По сведениям Минского ГУМЧС, 40-летний мужчина находился у себя в квартире. Вечером 13 марта гражданин включил в розетку зарядное устройство, а через некоторое время лёг спать.

Во время сна голова мужчины находилась рядом с розеткой. Днём устройство взорвалось, в результате чего гражданин получил ожоги.

Пострадавший был доставлен в больницу. У пациента ожог головы и правой верхней конечности 1,2 и 3 степеней (10% тела).

В январе в Минске слесарь получил ожоги из-за воспламенения газа в техническом колодце.

Мужчина хотел проверить наличие газа – подробности здесь.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 11 марта примерно в два часа дня в Минске мужчина получил ожоги из-за взорвавшегося зарядного устройства. По сведениям Минского ГУМЧС, 40-летний...
 
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