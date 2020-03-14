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Житель Минска получил ожоги из-за взрыва зарядного устройства
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 марта примерно в два часа дня в Минске мужчина получил ожоги из-за взорвавшегося зарядного устройства.
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Во время сна голова мужчины находилась рядом с розеткой. Днём устройство взорвалось, в результате чего гражданин получил ожоги.
Пострадавший был доставлен в больницу. У пациента ожог головы и правой верхней конечности 1,2 и 3 степеней (10% тела).
В январе в Минске слесарь получил ожоги из-за воспламенения газа в техническом колодце.
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Новости Беларуси. 11 марта примерно в два часа дня в Минске мужчина получил ожоги из-за взорвавшегося зарядного устройства. По сведениям Минского ГУМЧС, 40-летний...
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