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"Гомельтранснефть Дружба" устранила дефекты на магистрали "Мозырь - Брест"

14.03.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" устранило дефекты на магистральном нефтепроводе "Мозырь - Брест", выполнило капитальный ремонт и реконструкцию технологических трубопроводов на нефтеперекачивающих станциях "Туров" и "Кобрин", - сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

"Гомельтранснефть Дружба" устранила дефекты на магистрали "Мозырь - Брест"

В срочном порядке были заменены участки на 18-м и 283-м км МН "Мозырь - Брест" DN800. "Локация дефектов была выявлена по результатам внутритрубной диагностики. Дополнительный дефектоскопический контроль позволил определить методы ремонта, основной из которых - вырезка дефектных участков трубопровода", - рассказали в ОАО.

Для выполнения задачи был снижен режим перекачки на нитке "Мозырь - Брест" с выводом отдельных участков. Ремонтные работы завершили 12 марта. На "Гомельтранснефть Дружба" подчеркнули, что в настоящее время перекачка сырья идет в штатном режиме.

"На нефтеперекачивающей станции "Туров" заменены участки нефтепровода DN800 на узле приема и пуска внутритрубных устройств. На НПС "Кобрин" заменен участок трубопровода DN700 на напорном коллекторе насосной станции №2. Новые участки технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций подключены 14 марта", - отметили на предприятии. Работы проведены в соответствии с утвержденными графиками и направлены на повышение надежности нефтяных магистралей "Гомельтранснефть Дружбы".

По итогам масштабной диагностики в 2019 году (обследовано 1,3 тыс. км линейной части трубопроводов) на предприятии разработан план-график устранения выявленных дефектов.

В течение этого года запланированы модернизация и реконструкция объектов с объемом инвестиций более чем Br200 млн. Это обновление стального и железобетонного парка резервуаров, насосных станций, реконструкция трубопроводов. В "Гомельтранснефть Дружбе" намерены ежегодно заменять 2-3% трубопроводов, что соответствует общемировым тенденциям нефтетранспортных компаний.

 
Теги: Брест
 
 
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  ОАО "Гомельтранснефть Дружба" устранило дефекты на магистральном нефтепроводе "Мозырь - Брест", выполнило капитальный ремонт и реконструкцию технологических...
 
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