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В Беларуси растет нехватка рабочих. Власти составили топ-10 самых дефицитных работников

14.03.2020 12:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси в 2019 году вырос спрос на рабочую силу, сообщают в Минтруда. На начало этого года для рабочих было около 51,5 тысячи вакансий (на 1 марта — примерно столько же), а годом ранее — порядка 47,5 тысяч. В Минтруда рассказали, каких работников больше всего не хватает в городах, а каких — в сельской местности.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На начало этого года, по данным Минтруда, из рабочих в городах больше всего не хватало водителе автомобиля (3 038 вакансии), продавцов (1734), швей (1466), поваров (1382), уборщиков производственных и служебных помещений (1 295), каменщиков (989), электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования (874), электрогазосварщиков (779), рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (727), санитаров (704).

В сельской местности из рабочих также как и в городах востребованы водители автомобилей (1201 вакансия на начало года), электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования (324), электрогазосварщики (233), санитары (225). Из других дефицитных работников — трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства (1474), операторы машинного доения (858), животноводы (687), подсобные рабочие (371), станочники деревообрабатывающих станков (234), трактористы (223).

При этом белорусские рабочие востребованы в некоторых других странах. По данным департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси, в 2019 году на заработки за границу из Беларуси уехал 9061 человек. Подавляющее большинство белорусских трудовых мигрантов — это представители рабочих специальностей, 7311 человек. Также в прошлом году работать за границу уехали 1284 работника сферы обслуживания и торговли, 434 сельскохозяйственных работника и 27 высококвалифицированных работников и специалистов.

В статистике департамента по гражданству и миграции МВД речь идет о тех белорусах, которые выезжают на работу за границу при содействии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых есть лицензия на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Беларуси. Те, кто уехал самостоятельно, в этой статистике не учитываются. Поэтому данные стран, в которые уезжают на заработки, как правило, отличаются в большую сторону по числу трудовых мигрантов из Беларуси.

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В Минтруда рассказали, каких работников больше всего не хватает в городах, а каких - в сельской местности.
 
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