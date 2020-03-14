Когда и как передали участки белорусской земли России

Когда и как передали участки

В 2009 году правительства Беларуси и России подписали соглашение о взаимной передаче в собственность земельных участков и об аренде земельных участков. После в текст вносились изменения, согласно которым Россия предоставляла в собственность Беларуси участки на несколько гектаров больше. Документ ратифицировали в 2013 году.





В соглашении сказано, что стороны согласились передать друг другу участки «учитывая дружественные отношения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией».





Цели, под которые страны обменялись участками, в соглашении не прописаны. Сказано лишь, что они могут быть использованы в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель.









Фото: naviny.by

Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский и председатель правительства России Владимир Путин в день подписания соглашения 28 мая 2009 г. Тогда в Минске прошло заседание Совета министров Союзного государства Беларуси и России.





До обмена участками в 2009 году зампредседателя Госкомитета по имуществу рассказывал журналистам, что использовать их будут с одинаковой целью — рекреационной или социально-культурной.





Белорусская сторона передала в собственность Российской Федерации четыре участка в Минске и Минской области суммарной площадью 16,32 га. А российская сторона — пять участков на 24,14 га в собственность Беларуси и два на 38 га в аренду сроком на 49 лет.

Первый участок: 3 га в парке Дружбы народов под Российский центр науки и культуры

Одним из первых в списке указан участок на 3 га в парке Дружбы народов. Землю выделили под строительство Российского центра науки и культуры. Сейчас центр располагается в Минске на Революционной, 15а. Кстати, это здание принадлежит американской компании ATHLETIK U.S.A.





Территория в парке, которая с 2013 года находится в собственности России, — до сих пор в первозданном виде. Участок огорожен небольшим забором. Работы здесь никогда никто не начинал.





В Российском центре науки и культуры отказались обсуждать использование выделенного участка. Что с ним будет дальше — неизвестно.





В комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома нам ответили, что на момент заключения соглашения российская сторона планировала построить здесь центр за счет собственных средств. А вот информацией о том, почему строительство объекта за эти годы так и не началось, комитет не располагает.





— В соответствии с генпланом Минска (…) и утвержденным детальным планом рассматриваемый земельный участок в парке Дружбы народов, принадлежащий Российской Федерации на праве собственности, расположен в общественной зоне многофункциональной застройки городского центра, предназначенной для размещения объектов международного, национального и регионального значения.





Также в комитете заметили, что сейчас в исполком в установленном законодательством порядке вносятся изменения в ранее утвержденную градостроительную документацию.

Второй участок: 1,5 га комплекса «Крылово» рядом с домом для посольства



Еще один пустой участок находится вблизи комплекса от дипсервиса «Крылово», в 30 километрах от Минска. Участок расположен в категории земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения. Целевого назначения у него нет.





На изображении со спутника, где российский пустой участок выделен красным, видим здание, которое не попадает в границы выделенной российской земли. То есть здание стоит уже на белорусской земле.













По выпискам из госрегистра, собственник этого кусочка земли, выделенного желтым, — Республика Беларусь, но наша страна передала этот участок на 99 лет в безвозмездное пользование посольству Российской Федерации в Республике Беларусь.





В 2010 году на этом участке россияне построили двухэтажный жилой дом на две квартиры с крытой наземной автостоянкой. Дом принадлежит Российской Федерации, с правом оперативного управления у посольства России.





Объясняем, обычно по такой схеме распоряжаются госимуществом: право оперативного управления на объект получают казенные предприятия, учреждения и организации. Это дает им возможность пользоваться зданием, но только по назначению, с целями своей деятельности. Тем не менее объект все равно принадлежит российской стороне.





Здесь же, в Крылово, расположен комплекс для отдыха на берегу озера с дачными домиками от дипсервиса и баней, которые сдают в аренду. Въезд на территорию закрытый.

Третий участок: пустая земля на 9,3 га в Ждановичах

Еще один участок, выделенный в собственность Российской Федерации, расположен за МКАДом в направлении Заславского водохранилища. Находится вблизи санатория «Белорусочка», все эти годы участок совершенно пустой, хотя на кадастровой карте отмечен как «Криничный». Криничный — это товарищество собственников поселка МВД. На карте он справа.





Целевое назначение этой российской территории не установлено. Категория: земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения.

Четвертый участок: 2,5 га возле частной школы российского олигарха в Дроздах

Последний участок в собственности РФ расположен возле проспекта Победителей. Он соседствует с частной школой в Дроздах, которую в 2020 году построила компания российского олигарха, и будущим «Шантер Хиллом». Здесь также долгое время площади пустуют.





Ранее в СМИ писали: участок в Дроздах будет использован для увеличения территории резиденции посла России в Беларуси. Резиденция посла в Минске до сих пор находится по адресу: Старовиленская, 48.



