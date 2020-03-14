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«Белавиа» приостанавливает полеты в ряд новых стран

14.03.2020 12:35 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

С 15-17 марта приостанавливается выполнение рейсов в аэропорты Украины, Польши и Кипра. Всего из-за короновируса прекращены полеты компании в шесть стран, и еще в 21 страну отменены отдельные рейсы.

Как сообщается на официальном сайте компании новые ограничения вводятся в связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом.

Так с 17 по 31 марта 2020 года приостанавливает выполнение полетов в  Украину по маршрутам Киев, Львов, Одесса, Харьков.

С 15 марта  по 30 марта 2020 года приостанавливаются полеты Кипр (Ларнака), а 15 марта по 27 марта 2020 года в Польшу (Варшава).

Напомним, что ранее компания «Белавиа» приняла решение  c 12 марта по 15 апреля 2020 включительно  прекратить полеты в Италию, а именно по маршруту Минск-Милан-Минск, и   с 16 марта по 15 апреля 2020 включительно по маршруту Минск-Рим-Минск.

Также с 13 по 31 марта 2020 года авиакомпания «Белавиа» отменила выполнение рейсов по вторникам и четвергам по маршруту Минск-Тель-Авив-Минск , оставляя в расписании полеты только по воскресеньям. Но указанные ограничения были введены в связи с  тем, сам Израиль с 12 по 31 марта 2020 года ввел ограничения на въезд в Израиль для граждан иностранных государств, не имеющих гражданство Израиля или израильского вида на жительство.

Еще раньше с 5 марта по 1 апреля 2020 включительно «Белавиа» отмела все рейсы по маршруту Минск-Ашхабад-Минск

Кроме этого  отменены некоторые рейсы еще в 21 страну мира. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте компании «Белавиа».   

Как отмечается на сайте компании,  лица, которые приобрели билеты на отмененные маршруты, могут обратиться в кассы и представительства авиакомпании, а также службу поддержки  в любое время до конца 2020 года. Пассажирам  могут поменять рейс либо вернуть деньги.

 
Теги: Минск
 
 
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С 15-17 марта приостанавливается выполнение рейсов в аэропорты Украины, Польши и Кипра. Всего из-за короновируса прекращены полеты компании в шесть стран, и еще в 21...
 
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