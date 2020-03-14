Беларуские школьники записали трэш-видео, чтобы победить коронавирус. Его показали на всю страну

Источник материала: KYKY

Гродненские школьники из класса МЧС борются с коронавирусной пандемией, которая и без того повидала всякое, песнями. Они записали укрепляющее дух видео, которое оказалось достойным трансляции по телевизорам – ролик с их выступлением показали в новостях на СТВ. Это сокрушительный удар по инфекции.

Текст трека, созданный по мотивам «Милый друг, не скучай» Валерия Леонтьева, умещается в два предложения и звучит так: «Милый друг, не чихай, что бы там ни говорили. Мы фашистов победили, победим и эту тварь!»

На самом же деле музыкальный номер беларуских школьников не так уж и оригинальный – это кавер. 17 февраля с той же композицией в эфире «Вечернего Урганта» выступили Елена Малышева и, собственно, Иван Ургант. Последний утверждал, что до того момента Малышева никогда не играла на фортепиано. Но 72 часа репетиций с пианистом якобы сделали свое дело. Встречайте неповторимый оригинал: