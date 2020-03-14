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Посмотрите на 40-килограммового слона, которого создала брестчанка

14.03.2020 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Торт брестского кондитера весом почти 40 килограммов взял «золото» на Всемирной кулинарной Олимпиаде в немецком Штутгарте.

Посмотрите на 40-килограммового слона, которого создала брестчанка

Автор съедобного шедевра – руководитель брестской кулинарной школы «Сахарини» Анастасия Колупанович, за плечами которой немало побед на профессиональных соревнованиях. На сей раз девушка представляла свою работу в номинации «Арт-класс». По итогам конкурса она получила золотую медаль, заняв в мировом рейтинге 32-е место и 3-е среди белорусских кондитеров.

Посмотрите на 40-килограммового слона, которого создала брестчанка

Эффектного слона, спину которого украшает попона в восточном стиле и изысканная ваза, наполненная гранатами и цветами, Настя делала почти три месяца.

– Чтобы торт получился максимально реалистичным, я брала уроки у скульпторов и художников, – подчеркивает она.

Посмотрите на 40-килограммового слона, которого создала брестчанка

Посмотрите на 40-килограммового слона, которого создала брестчанка

Посмотрите на 40-килограммового слона, которого создала брестчанка

Посмотрите на 40-килограммового слона, которого создала брестчанка

Вес композиции (вместе с коробкой, в которой ее транспортировали на Олимпиаду в Германию) составил 44 килограмма, а высота – почти метр. Слон украшен мастикой и съедобными бусинами, а его глаза выполнены из карамели. Ваза с сахарными и карамельными цветами покрыта айсингом (глазурью).

Посмотрите на 40-килограммового слона, которого создала брестчанка

– Торт не вернулся домой в Брест. Теперь он будет «жить» в Штутгарте, – добавляет Анастасия. – Увидеть его можно в центре города в ресторане азиатской кухни.

 
Теги: Брест
 
 
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  Торт брестского кондитера весом почти 40 килограммов взял «золото» на Всемирной кулинарной Олимпиаде в немецком Штутгарте. Автор съедобного шедевра –...
 
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