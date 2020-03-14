ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси из-за коронавируса отменяют часть железнодорожных и авиарейсов. Рассказываем, какие

14.03.2020 14:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Белавиа» с 14 марта приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Минск – Рим – Минск. Такое решение принято из-за эпидемии коронавируса в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси из-за коронавируса отменяют часть железнодорожных и авиарейсов. Рассказываем, какие

Мера предосторожности будет действовать до 15 апреля. Всего отмены рейсов коснулись более 20 стран в Европе и Азии. Полный список доступен на сайте авиаперевозчика. Деньги за купленные билеты вернут в полном объеме.

Временная приостановка курсирования составов и у БЖД. Так, 14 марта отменяются поезда Минск – Брест – Минск. А с 15 марта – в обратном направлении. Сроки возврата билетов не ограничены. Пассажиров просят уточнять информацию по телефону 105.

В Беларуси из-за коронавируса отменяют часть железнодорожных и авиарейсов. Рассказываем, какие

Кроме того, с 15 марта границы для иностранцев – в том числе и белорусов – закрывает Украина. Ограничения продлятся как минимум две недели.

Читайте также:

«Чувство страха усиливает невежество». Победившая коронавирус женщина о своём выздоровлении

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

Медики рассказали, какие последствия могут быть у переболевших коронавирусом людей

Люди в материале: нет

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. «Белавиа» с 14 марта приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Минск – Рим – Минск. Такое решение принято из-за эпидемии коронавируса в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Микроавтобус сбил пьяного велосипедиста под Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика