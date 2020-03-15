Как уйти с поста президента и остаться вечным вождем? Пример Бурунди









Что делать? Особенно если в конституции ясно прописано - два срока и не больше? Тут есть несколько способов.





Во-первых, посмотреть на основной закон страны. Так, например, президент Бурунди Пьер Нкурунзиза в 2015 году решил выдвинуться на третий срок, хотя по конституции их может быть лишь два. Однако он утверждал, что в первый раз был избран парламентом, а не на всенародном голосовании, и, соответственно, его первый срок не считается.





Таким образом, он не обнулил свои сроки, а просто перенес исходную дату отсчета.





Но подобный маневр несет определенные риски.





В случае с президентом Нкурунзиза народ высыпал на улицы и стал протестовать. Армия попыталась устроить переворот. Выступления демонстрантов и бунтующих солдат были подавлены, а президент благополучно был избран на третий срок. Несколько сот человек погибли, более 200 тысяч бежали в соседние страны.





Однако ни народ, ни армия этого маневра президента не забыли.





В 2018 году Нкурунзиза попытался принять поправки к конституции, которые позволили бы ему править до 2034 года, но тут уже практически все встали на дыбы, и он пообщал, что не будет баллотироваться в мае 2020 года на очередных президентских выборах.





Но что делать с насиженным местом? Что делать с привычной уже властью?





Вождизм





Двойной ход конем. В 2018 году Нкурунзиза был официально провозглашен "вечным верховным вождем". Вечно правящая партия, решив, что этого достаточно, выдвинула другого человека своим кандидатом на президентских выборах 2020 года.





И тут все, особенно сам президент Нкурунзиза, задумались: а что означает на практике титул "вечный верховный вождь"? Выяснилось, что не совсем ясно, что это означает на практике, и мало ли как это будет трактовать следующий президент.





Все помнят, что произошло в Анголе, где президент Жозе Эдуарду душ Сантуш ушел в отставку, лично выбрав себе преемника. А преемник, добравшись до президентского кресла, неожиданно стал привлекать к суду ближайших родственников душ Сантуша, например его дочь.





В Бурунди решили посмотреть на опыт других стран, оказавшихся перед подобной дилеммой - что делать с бывшим президентом, чтобы тот одновременно ушел от власти и при этом в ней остался.









Кто-то заметил, что бывший езидент Казахстана Нурсултан Назарбаев был объявлен "елбасы" - лидером нации, и, судя по всему, хотя больше и не правит страной в ручном режиме, но остается влиятельнейшим политиком в стране.





Кто-то вспомнил о Ден Сяопине, который ни разу не занимал поста председателя КНР или генерального секретаря компартии Китая, а под конец жизни был официально лишь председателем федерации бриджа, но при этом благополучно правил страной и провел фундаментальные реформы.





И правящая партия в Бурунди решила объявить Нкурунзиза также и "верховным лидером патриотизма", с которым все последующие правительства должны советоваться по вопросам общенационального значения.





Вот как люди уходят, и при этом остаются.





Хотя еще не все ясно - сенат отправил эту идею назад в нижнюю палату на дополнительное обсуждение.





Напомним, что "обнулял" свой срок и Александр Лукашенко. После референдума 1996 года он как бы по-новой начал отсчет президентства, а потом и вовсе решил изменить Конституцию, чтобы снять ограничение по количеству президентских сроков.