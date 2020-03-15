С Днем Конституции! Поздравление Гродненского областного исполнительного комитета и Гродненского областного Совета депутатов

Источник материала: Вороновская газета





Уважаемые жители Гродненщины! Поздравляем вас с Днем Конституции Республики Беларусь!

Основной закон является выражением воли и интересов народа, символом его сплоченности, залогом стабильности, мира и согласия. Он определил принципы суверенитета, позволил в сложный для страны период построить надежный фундамент демократического развития нашего государства, обеспечить права и свободы граждан.

Конституция вобрала в себя богатейший исторический опыт построения государственности, зарожденный опять же на наших землях. Она стала основой всех прогрессивных преобразований, подчеркивает незыблемые устои народовластия, обеспечивает гражданское согласие и право на самоопределение.

Реализуя потенциал главенствующего документа страны, мы находим новые решения для укрепления демократических институтов, улучшения эффективности функционирования органов власти. Проводится политика прогрессивных преобразований, направленных на наращивание экономического, социального и культурного потенциала для достижения главной цели – построения сильной и процветающей страны.

В этот знаменательный день желаем всем мира и согласия, стабильности и благополучия, оптимизма и успехов. Пусть праздник всегда остается символом нашей сплоченности, служит основой дальнейшего стабильного развития родной Беларуси!

Гродненский областной исполнительный комитет



Гродненский областной Совет депутатов

https://grodnonews.by/