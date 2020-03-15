ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С Днем Конституции! Поздравление Гродненского областного исполнительного комитета и Гродненского областного Совета депутатов

15.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

С Днем Конституции! Поздравление Гродненского областного исполнительного комитета и Гродненского областного Совета депутатов

Уважаемые жители Гродненщины! Поздравляем вас с Днем Конституции Республики Беларусь!

Основной закон является выражением воли и интересов народа, символом его сплоченности, залогом стабильности, мира и согласия. Он определил принципы суверенитета, позволил в сложный для страны период построить надежный фундамент демократического развития нашего государства, обеспечить права и свободы граждан.

Конституция вобрала в себя богатейший исторический опыт построения государственности, зарожденный опять же на наших землях. Она стала основой всех прогрессивных преобразований, подчеркивает незыблемые устои народовластия, обеспечивает гражданское согласие и право на самоопределение.

Реализуя потенциал главенствующего документа страны, мы находим новые решения для укрепления демократических институтов, улучшения эффективности функционирования органов власти. Проводится политика прогрессивных преобразований, направленных на наращивание экономического, социального и культурного потенциала для достижения главной цели – построения сильной и процветающей страны. 

В этот знаменательный день желаем всем мира и согласия, стабильности и благополучия, оптимизма и успехов. Пусть праздник всегда остается символом нашей сплоченности, служит основой дальнейшего стабильного развития родной Беларуси!

Гродненский областной исполнительный комитет

Гродненский областной Совет депутатов

https://grodnonews.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уважаемые жители Гродненщины! Поздравляем вас с Днем Конституции Республики Беларусь! Основной закон является выражением воли и интересов народа, символом его...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как уйти с поста президента и остаться вечным вождем? Пример Бурунди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика