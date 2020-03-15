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У белорусского футболиста подозревают короновирус: «Четыре часа нахожусь приемном покое»

15.03.2020 09:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Юрию Козлову из «Слуцка» стало плохо днем 14 марта

У белорусского футболиста подозревают короновирус: «Четыре часа нахожусь приемном покое»
Футболист почувствовал себя плохо и решил обратиться в одну из минских больниц.

- Поднялась температура до 39,5 градуса, появились озноб, рвота. Тут же вызвал скорую, забрали. Но еще даже тест не сделали. Четвертый час сижу в приемном покое, жду. Медицина, конечно, на грани фантастики... Где мог заразиться? Не знаю. За границей был разве что в Турции, на сборах с командой, – цитирует Юрия Козлова pressball.by.

Напомним, из-за коронавируса (COVID-19) приостановлены до апреля чемпионаты многих европейских стран по футболу, хоккею и другим видам спорта. Среди заболевших в том числе главный тренер лондонского «Арсенала» Микаэль Артета, защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани. В США отменили крупные турниры по теннису в Индиан-Уэллсе и Майами, приостановлены чемпионаты НБА и НХЛ. 17 марта в режиме видеоконференции состоится совет УЕФА, где будет принято решение, что сделать с футбольными турнирами. Скорее всего, чемпионат Европы, который должен был пройти летом в 12 странах, будет перенесен.

Матчи Кубка Беларуси по футболу на этих выходных проходят в штатном режиме со зрителями. Белорусская федерация футбола сообщила, что следит за ситуацией. Матч Единой лиги ВТБ по баскетболу между минскими «Цмоками» и пермской «Пармой», который должен был состоятся 15 марта в Минске, был перенесен, так как руководство лиги приняло такое решение в отношении всех игр.

По состоянию на 14 марта в Беларуси короновирус был диагностирован у 27 человек (трое выздоровели). Еще у пяти студентов БГУ, которых взяли под наблюдение, предварительный тест показал положительный.
 
Теги: Минск
 
 
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