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Наведём порядок вместе: с 16 марта в Пинском районе объявлен месячник по благоустройству
15.03.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Сельским исполнительным комитетам совместно с заинтересованными службами до 13 марта было необходимо обследовать территории, выявить проблемы и разработать планы работ.
На протяжении месячника местная власть организует работу с населением по поддержанию чистоты и порядка на дворовых территориях, в том числе многоквартирных жилых домов. К участию в наведении порядка будет привлечена учащаяся молодежь, трудовые коллективы. Особое внимание в год 75-летия Великой Победы будет уделено наведению порядка на территориях мемориальных комплексов, воинских захоронений, памятников воинской славы и иных захоронений погибших во время Великой Отечественной войны.
Кроме прочего, Молотковичскому сельисполкому предстоит удалить борщевик Сосновского, районное ЖКХ проинформирует население по обращению с твердыми коммунальными отходами и организации раздельного сбора мусора, лесхоз и дорожные организации должны будут навести порядок в полосах отвода автомобильных дорог и местах отдыха, а также постоянно проводить работы по ямочному ремонту улично-дорожной сети. Обращено внимание на обязательную уборку древесных отходов и порубочных остатков при обрезке крон деревьев либо удалении древесно-кустарниковой растительности.
Екатерина АБРАМЧУК
Решение Пинского районного исполнительного комитета
На основании абзаца двадцать второго статьи 41 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республики Беларусь», подпункта 6.2 пункта 6 Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2012 г. № 1087,во исполнение решения Брестского областного исполнительного комитета от 10 марта 2020 г. № 136 «О проведении месячника по благоустройству и наведению порядка на земле», в целях привлечения населения и трудовых коллективов к выполнению работ по благоустройству, озеленению и наведению порядка на территориях населенных пунктов Пинского района, Пинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
2.1. до 13 марта 2020 г. провести комиссионное обследование территорий населенных пунктов Пинского района, по результатам которого выявить проблемные территории,обеспечить благоустройство и поддержание надлежащего санитарного состояния на соответствующей территории с привлечением юридических и физических лиц, а так же индивидуальных предпринимателей к осуществлению таких работ;
2.2. до 13 марта 2020 г. разработать планы мероприятий по приведению административных территорий в должное санитарное состояние, с указанием видов работ, сроков их выполнения, провести расчет сил и средств, определить ответственных исполнителей за реализацию мероприятий, а так же за обеспечение необходимым количеством транспорта, инвентаря, посадочного материала и чернозема для озеленения;
2.3. организовать работу с населением по поддержанию чистоты и порядка на дворовых территориях многоквартирных жилых домов, территориях индивидуальных домовладений в населенных пунктах района, а также привлечению учащейся молодежи и трудовых коллективов к выполнению работ по благоустройству и озеленению;
2.4. до 1 мая 2020 г. обеспечить готовность мемориальных комплексов, воинских захоронений, памятников воинской славы и иных захоронений погибших во время Великой Отечественной войны к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, включая проведение ремонтных и восстановительных работ и благоустройству территорий;
2.5. обеспечить постоянное соблюдение критериев наведения порядка на земле, установленных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2015 г. № 428 «О некоторых вопросах наведения порядка на земле».
8.1. за принятием действенных мер по наведению порядка на территориях садоводческих товариществ;
8.2. за рекультивацией земель после сноса сельскохозяйственных объектов и других зданий (сооружений), а также вовлечением освободившихся земель в хозяйственный оборот.
Председатель И.М. Брилевич
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> Пинский райисполком принял решение о проведении с 16 марта по 17 апреля месячника по благоустройству, обеспечению надлежащего санитарного состояния и озеленению...
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