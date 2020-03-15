Наведём порядок вместе: с 16 марта в Пинском районе объявлен месячник по благоустройству

Источник материала: Полесская правда



Пинский райисполком принял решение о проведении с 16 марта по 17 апреля месячника по благоустройству, обеспечению надлежащего санитарного состояния и озеленению территорий населенных пунктов района.

Сельским исполнительным комитетам совместно с заинтересованными службами до 13 марта было необходимо обследовать территории, выявить проблемы и разработать планы работ.

На протяжении месячника местная власть организует работу с населением по поддержанию чистоты и порядка на дворовых территориях, в том числе многоквартирных жилых домов. К участию в наведении порядка будет привлечена учащаяся молодежь, трудовые коллективы. Особое внимание в год 75-летия Великой Победы будет уделено наведению порядка на территориях мемориальных комплексов, воинских захоронений, памятников воинской славы и иных захоронений погибших во время Великой Отечественной войны.

Кроме прочего, Молотковичскому сельисполкому предстоит удалить борщевик Сосновского, районное ЖКХ проинформирует население по обращению с твердыми коммунальными отходами и организации раздельного сбора мусора, лесхоз и дорожные организации должны будут навести порядок в полосах отвода автомобильных дорог и местах отдыха, а также постоянно проводить работы по ямочному ремонту улично-дорожной сети. Обращено внимание на обязательную уборку древесных отходов и порубочных остатков при обрезке крон деревьев либо удалении древесно-кустарниковой растительности.

Екатерина АБРАМЧУК

Решение Пинского районного исполнительного комитета

от 11 марта 2020 г. № 312

«О проведении месячника по благоустройству

и наведению порядка на земле»

На основании абзаца двадцать второго статьи 41 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республики Беларусь», подпункта 6.2 пункта 6 Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2012 г. № 1087,во исполнение решения Брестского областного исполнительного комитета от 10 марта 2020 г. № 136 «О проведении месячника по благоустройству и наведению порядка на земле», в целях привлечения населения и трудовых коллективов к выполнению работ по благоустройству, озеленению и наведению порядка на территориях населенных пунктов Пинского района, Пинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Провести с 16 марта по 17 апреля 2020 г. месячник по благоустройству, обеспечению надлежащего санитарного состояния и озеленению территорий населенных пунктов Пинского района (далее – месячник). Сельским исполнительным комитетам совместно с заинтересованными службами:

2.1. до 13 марта 2020 г. провести комиссионное обследование территорий населенных пунктов Пинского района, по результатам которого выявить проблемные территории,обеспечить благоустройство и поддержание надлежащего санитарного состояния на соответствующей территории с привлечением юридических и физических лиц, а так же индивидуальных предпринимателей к осуществлению таких работ;

2.2. до 13 марта 2020 г. разработать планы мероприятий по приведению административных территорий в должное санитарное состояние, с указанием видов работ, сроков их выполнения, провести расчет сил и средств, определить ответственных исполнителей за реализацию мероприятий, а так же за обеспечение необходимым количеством транспорта, инвентаря, посадочного материала и чернозема для озеленения;

2.3. организовать работу с населением по поддержанию чистоты и порядка на дворовых территориях многоквартирных жилых домов, территориях индивидуальных домовладений в населенных пунктах района, а также привлечению учащейся молодежи и трудовых коллективов к выполнению работ по благоустройству и озеленению;

2.4. до 1 мая 2020 г. обеспечить готовность мемориальных комплексов, воинских захоронений, памятников воинской славы и иных захоронений погибших во время Великой Отечественной войны к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, включая проведение ремонтных и восстановительных работ и благоустройству территорий;

2.5. обеспечить постоянное соблюдение критериев наведения порядка на земле, установленных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2015 г. № 428 «О некоторых вопросах наведения порядка на земле».

Молотковичскому сельисполкому (Курильчик А.А.) организовать проведение мероприятий по удалению борщевика Сосновского. Коммунальному унитарному межрайонному производственному предприятию «Пинское районное ЖКХ» (далее – КУМПП «Пинское районное ЖКХ») (Гладкий В.Н.) информировать население о существующей системе обращения с твердыми коммунальными отходами и организации раздельного сбора отходов в населенных пунктах. Государственному лесохозяйственному учреждению (далее – ГЛХУ) «Пинский лесхоз» (Минич В.В.), ГЛХУ «Телеханский лесхоз» (Линкевич Ю.В.), ГЛХУ «Столинский лесхоз» (Кухарев Г.М.), филиалу ДЭУ-26 республиканского унитарного предприятия «Бреставтодор» (далее – ДЭУ-26) (Аниськин Д.В.) и филиалу коммунального унитарного предприятия «Брестоблдорстрой» ПинскоеДРСУ-104 (далее – ДРСУ-104) (Будник А.П.) обеспечить проведение работ по наведению порядка в полосах отвода автомобильных дорог и местах отдыха. КУМПП «Пинское районное ЖКХ» (Гладкий В.Н.), ДЭУ-26 (Аниськин Д.В.), ДРСУ-104 (Будник А.П.) постоянно проводить работы по ямочному ремонту улично-дорожной сети. ГЛХУ «Пинский лесхоз» (Минич В.В.), ГЛХУ «Телеханский лесхоз» (Линкевич Ю.В.), ГЛХУ «Столинский лесхоз» (Кухарев Г.М.), ДЭУ-26 (Аниськин Д.В.), ДРСУ-104 (Будник А.П.), филиалу республиканского унитарного предприятия «Брестэнерго» Пинский сельский район электрических сетей (Забавнюк В.Ф.), государственному унитарному производственному предприятию «Пинское ПМС» (Колесникович В.В.), КУМПП «Пинское районное ЖКХ» (Гладкий В.Н.), сельскохозяйственным организациям навести порядок и не допускать размещения древесных отходов и порубочных остатков, образующихся на территориях района, при осуществлении обрезки крон деревьев либо удаления древесно-кустарниковой растительности.

Отделу землеустройства Пинского районного исполнительного комитета (Шабалина О.С.) обеспечить контроль:

8.1. за принятием действенных мер по наведению порядка на территориях садоводческих товариществ;

8.2. за рекультивацией земель после сноса сельскохозяйственных объектов и других зданий (сооружений), а также вовлечением освободившихся земель в хозяйственный оборот.

Утвердитьсостав рабочей группы по подготовке и проведениюмесячника (прилагается). Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома (Головач Л.В.), учреждению «Редакция газеты» «Полесская правда» (Подлужная В.Н.) обеспечить освещение в средствах массовой информации подготовки и проведения месячника по благоустройству. Контроль за выполнением настоящего решения возложить нагосударственное учреждение «Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (Ващук В.В.),Пинскую городскую и районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды (Михнюк Н.К.), КУМПП «Пинское районное ЖКХ» (Гладкий В.Н.), заместителей председателя Пинского районного исполнительного комитета по направлению деятельности.

Председатель И.М. Брилевич

Начальник финансового отдела Т.С. Тумилович