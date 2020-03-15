Экспорт белорусской сельхозпродукции в Россию в 2019 году вырос на 3% до $4,3 млрд

Источник материала: Газета Авангард





Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Россию в 2019 году составил $4,3 млрд и вырос на 3% к уровню 2018 года. Об этом сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов во время совместного заседания коллегий Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на заседании обсудили ключевые вопросы, связанные с развитием отношений двух стран в аграрной сфере. «Мы настроены на серьезную работу, поиск новых форм сотрудничества и реализацию совместных проектов в аграрной сфере с российскими коллегами», — заявил Анатолий Хотько.