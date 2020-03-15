ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фото Бреста а-ля "старое-новое" (конца 90-хх гг. и до 2020г.) можно увидеть на выставке или здесь

15.03.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Проект "Brestyling" (от анг. restyling — модернизация, смена стиля и облика Бреста) представляет собой фото Бреста а-ля "старое-новое" (конца 90-хх гг. и современного 2020г.), своеобразный фотоотчёт, как меняется Брест на протяжении 20 лет.

Фото Бреста а-ля "старое-новое" (конца 90-хх гг. и до 2020г.) можно увидеть на выставке или здесь

Время движется, а вместе с ним меняется и наш город.

Фото Бреста а-ля "старое-новое" (конца 90-хх гг. и до 2020г.) можно увидеть на выставке или здесь

Фотовыставка "Brestyling" одновременно словно возвращает нас в прошлое и ведёт по современным брестским улицам. Автор открывает новый взгляд на старые фотографии, он снимает свои истории, гармонично вписывая их в ритм тысячелетнего города.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Проект "Brestyling" (от анг. restyling — модернизация, смена стиля и облика Бреста) представляет собой фото Бреста а-ля "старое-новое" (конца 90-хх гг. и современного 2020г.),...
 
Новости дня
Новости разные
 
Rolls-Royce готовит «Серебряную пулю» - новый эксклюзивный родстер для коллекционеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика