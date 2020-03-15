Источник материала: Виртуальный Брест

Проект "Brestyling" (от анг. restyling — модернизация, смена стиля и облика Бреста) представляет собой фото Бреста а-ля "старое-новое" (конца 90-хх гг. и современного 2020г.), своеобразный фотоотчёт, как меняется Брест на протяжении 20 лет.





Время движется, а вместе с ним меняется и наш город.





Фотовыставка "Brestyling" одновременно словно возвращает нас в прошлое и ведёт по современным брестским улицам. Автор открывает новый взгляд на старые фотографии, он снимает свои истории, гармонично вписывая их в ритм тысячелетнего города.