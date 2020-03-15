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Фото Бреста а-ля "старое-новое" (конца 90-хх гг. и до 2020г.) можно увидеть на выставке или здесь
15.03.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Время движется, а вместе с ним меняется и наш город.
Фотовыставка "Brestyling" одновременно словно возвращает нас в прошлое и ведёт по современным брестским улицам. Автор открывает новый взгляд на старые фотографии, он снимает свои истории, гармонично вписывая их в ритм тысячелетнего города.
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Проект "Brestyling" (от анг. restyling — модернизация, смена стиля и облика Бреста) представляет собой фото Бреста а-ля "старое-новое" (конца 90-хх гг. и современного 2020г.),...
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