ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"После Сталина остались несколько трубок и десять брюк. Неужели он действительно был таким бедным?"

15.03.2020 15:22 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Перечень имущества Иосифа Сталина, который был составлен почти сразу после его смерти, на первый взгляд говорил о чрезвычайном аскетизме советского лидера и подтверждал его равнодушие к материальному. Но этот список не очень соответствует тому, что известно о его реальной жизни. Так был ли на самом деле богат Сталин?

Если исходить из того, какая у Сталина была зарплата, то все было не так уж плохо. Официальная зарплата Сталина составляла десять тысяч рублей. Квалифицированный служащий в Советском Союзе зарабатывал в десять раз меньше. В те времена стоимость личного автомобиля «Победа» примерно соответствовала размеру зарплаты Сталина. Но жалование в десять раз больше, чем у квалифицированного работника, для лидера мировой державы — это не так уж и много. Но у этой медали есть и другая сторона. Отец народов мог вести скромную и нерасточительную жизнь благодаря тому, что мог пользоваться большим числом самых разных привилегий. Так он и делал, пишет чешское издание Forum24 (перевод ИноСМИ).

В Советском Союзе в распоряжении Сталина находились около 20 загородных резиденций, дач, в основном на морском побережье: в Крыму, Абхазии, Сочи. На одной из таких дач близ Кунцево Иосиф Виссарионович наконец скончался.

Как раз там был составлен список вещей, принадлежавших Сталину. Они перечислены в документе, подготовленном главой тайной полиции Лаврентием Берией в тот вечер пятого марта, когда генералиссимуса нашли мертвым. Из списка известно, что у вождя были несколько трубок, шесть френчей, десять брюк и сберкнижка с девятью рублями. Никаких драгоценностей и тому подобного, что могло бы представлять большую ценность.

Также не было найдено наличных. Деньги не нашли и на других дачах, где Сталин бывал за 30 лет своего правления.

Согласно одной теории заговора, Сталин был невероятно богат. Якобы в день его смерти офицеры открыли сейф на ближней даче и обнаружили там более 3,6 миллионов рублей, а также большие суммы в валюте. Однако никаких документов, это подтверждающих, нет, и не ясно, где Сталин хранил свою зарплату. Не тратился он и на одежду и обувь.

По воспоминаниям сотрудника сталинской охраны Николая Власика, ночью, когда генералиссимус спал, старые ботинки вождю меняли на новые. Утром Сталин без разговоров обувался в новые кожаные ботинки. Но иногда, по неизвестной причине, он требовал свои старые, дырявые башмаки.

Машину он, конечно, тоже сам не покупал. Любимым автомобилем Сталина был Packard 12, который он получил в подарок от президента США Франклина Рузвельта. Именно на этом автомобиле Сталин ездил во время знаменитых конференций союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме. При Сталине советским производителям автомобилей поручили сконструировать советский лимузин, которым могли бы пользоваться советские руководители. Во время Второй мировой войны ЗИС (завод, переименованный в честь Сталина, то есть Завод имени Сталина) выпустил такой автомобиль — ЗИС-110. Потом модель переделали специально для Сталина, назвав ЗИС-115. Генералиссимус ездил на этом автомобиле, но от Packard так и не отказался.

На что Сталин тратил зарплату, непонятно, как неизвестно и то, заботила ли она его вообще. Вождь также мог заработать много денег как автор книг, которые большими тиражами выходили в СССР и за рубежом. Нам известно, что Гитлер тоже получал за «Мою борьбу» большие гонорары. Никто никогда не отважился сказать ему, что он должен платить с них налоги. Сталин также, по свидетельствам современников, не баловал своих родственников, включая детей и внуков. 30 тысяч рублей, которые наконец были найдены, поделили между собой его потомки.

Сегодня в России мало что изменилось. Говорят, что президент Владимир Путин является одним из богатейших людей мира, но доказать это трудно. Вряд ли он беден, но его деньги, скорее всего, распределены каким-нибудь неприметным образом с помощью разных посредников по незаметным счетам. Возможно, когда-нибудь станет известно, что официально у него почти ничего не было. После него не останется даже трубок, потому что он не курит. Ну, может, останется кимоно.сли исходить из того, какая у Сталина была зарплата, то все было не так уж плохо. Официальная зарплата Сталина составляла десять тысяч рублей. Квалифицированный служащий в Советском Союзе зарабатывал в десять раз меньше. В те времена стоимость личного автомобиля «Победа» примерно соответствовала размеру зарплаты Сталина. Но жалование в десять раз больше, чем у квалифицированного работника, для лидера мировой державы — это не так уж и много. Но у этой медали есть и другая сторона. Отец народов мог вести скромную и нерасточительную жизнь благодаря тому, что мог пользоваться большим числом самых разных привилегий. Так он и делал.

В Советском Союзе в распоряжении Сталина находились около 20 загородных резиденций, дач, в основном на морском побережье: в Крыму, Абхазии, Сочи. На одной из таких дач близ Кунцево Иосиф Виссарионович наконец скончался.

Как раз там был составлен список вещей, принадлежавших Сталину. Они перечислены в документе, подготовленном главой тайной полиции Лаврентием Берией в тот вечер пятого марта, когда генералиссимуса нашли мертвым. Из списка известно, что у вождя были несколько трубок, шесть френчей, десять брюк и сберкнижка с девятью рублями. Никаких драгоценностей и тому подобного, что могло бы представлять большую ценность.

Также не было найдено наличных. Деньги не нашли и на других дачах, где Сталин бывал за 30 лет своего правления.


Согласно одной теории заговора, Сталин был невероятно богат. Якобы в день его смерти офицеры открыли сейф на ближней даче и обнаружили там более 3,6 миллионов рублей, а также большие суммы в валюте. Однако никаких документов, это подтверждающих, нет, и не ясно, где Сталин хранил свою зарплату. Не тратился он и на одежду и обувь.

По воспоминаниям сотрудника сталинской охраны Николая Власика, ночью, когда генералиссимус спал, старые ботинки вождю меняли на новые. Утром Сталин без разговоров обувался в новые кожаные ботинки. Но иногда, по неизвестной причине, он требовал свои старые, дырявые башмаки.

Машину он, конечно, тоже сам не покупал. Любимым автомобилем Сталина был Packard 12, который он получил в подарок от президента США Франклина Рузвельта. Именно на этом автомобиле Сталин ездил во время знаменитых конференций союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме. При Сталине советским производителям автомобилей поручили сконструировать советский лимузин, которым могли бы пользоваться советские руководители. Во время Второй мировой войны ЗИС (завод, переименованный в честь Сталина, то есть Завод имени Сталина) выпустил такой автомобиль — ЗИС-110. Потом модель переделали специально для Сталина, назвав ЗИС-115. Генералиссимус ездил на этом автомобиле, но от Packard так и не отказался.

На что Сталин тратил зарплату, непонятно, как неизвестно и то, заботила ли она его вообще. Вождь также мог заработать много денег как автор книг, которые большими тиражами выходили в СССР и за рубежом. Нам известно, что Гитлер тоже получал за «Мою борьбу» большие гонорары. Никто никогда не отважился сказать ему, что он должен платить с них налоги. Сталин также, по свидетельствам современников, не баловал своих родственников, включая детей и внуков. 30 тысяч рублей, которые наконец были найдены, поделили между собой его потомки.

Сегодня в России мало что изменилось. Говорят, что президент Владимир Путин является одним из богатейших людей мира, но доказать это трудно. Вряд ли он беден, но его деньги, скорее всего, распределены каким-нибудь неприметным образом с помощью разных посредников по незаметным счетам. Возможно, когда-нибудь станет известно, что официально у него почти ничего не было. После него не останется даже трубок, потому что он не курит. Ну, может, останется кимоно.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перечень имущества Иосифа Сталина, который был составлен почти сразу после его смерти, на первый взгляд говорил о чрезвычайном аскетизме советского лидера и...
 
Новости дня
Новости разные
 
«У меня был кинжал, ну и выцарапал: "Герасимович дошел до Берлина". Вот так!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика