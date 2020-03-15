ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Не вижу паники. Хотя, может, она есть у организаторов». Как коронавирус повлиял на мировой спорт и что будет с Олимпиадой?

15.03.2020 22:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. Коронавирус добрался и до спорта. Теперь календарь соревнований планируют не федерации и комитеты, а именно он, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. С каждым днем мы слышим о все большем количестве отмененных турниров.

Без чего останутся болельщики из-за коронавируса? Разбиралась Ирина Петыш.   

Спортивным болельщикам день ото дня становится все больнее: теперь они следят не за результатом соревнований, а за их судьбой – состоятся или нет? Все началось с отмены теннисного Индиан-Уэллса и футбольной серии А. Дальше на паузу поставили НБА, НХЛ, Ла Лигу, футбольную Лигу чемпионов и Лигу Европы, все теннисные турниры под эгидой WTA и ATP, уже отменен этап Гран-при «Формулы-1» в Мельбурне, не состоятся чемпионат мира по фигурному катанию и юниорский чемпионат мира по хоккею.

«Не вижу паники. Хотя, может, она есть у организаторов». Как коронавирус повлиял на мировой спорт и что будет с Олимпиадой?

«Не вижу паники. Хотя, может, она есть у организаторов». Как коронавирус повлиял на мировой спорт и что будет с Олимпиадой?

Вирус COVID-19 уже успел распределить и первые награды: российский лыжник Александр Большунов досрочно выиграл Кубок мира. Это стало возможным по причине отказа всей сборной Норвегии от североамериканских этапов.  

Один из немногих видов спорта, который продержался почти до конца, – биатлон. Хотя и здесь коронавирус внес свои коррективы: седьмой и восьмой этапы Кубка мира прошли без одного из важнейших элементов биатлона – зрителей на трибунах. Тем не менее, спортсмены продолжили работать. Из финского Контиолахти нам написала Ирина Кривко.  

«Не вижу паники. Хотя, может, она есть у организаторов». Как коронавирус повлиял на мировой спорт и что будет с Олимпиадой?

Ирина Кривко, олимпийская чемпионка по биатлону:
Да, этап в Чехии из-за отсутствия болельщиков был скучным: было непривычно смотреть на пустые трибуны. Я не вижу паники, вроде все спокойно. Хотя, может, она есть у организаторов.

«Не вижу паники. Хотя, может, она есть у организаторов». Как коронавирус повлиял на мировой спорт и что будет с Олимпиадой?

Белорусский спорт тоже обезопасился. В стране ограничены все культурно-массовые, спортивные и научные мероприятия с международным участием до 6 апреля. Также придется придержать ракетки белорусским теннисисткам: финал Кубка федерации, который должен был пройти в Венгрии в апреле, перенесен. Один из самых острых вопросов сейчас – состоится ли Олимпиада? Пока подготовка к главному старту продолжается, на этой неделе был зажжен олимпийский огонь, но некоторые квалификационные турниры, например, по борьбе и дзюдо, перенесены. Как же спортсменам отбираться на Игры?

Эстафета продлится 121 день. В Греции состоялась церемония зажжения олимпийского огня

«Не вижу паники. Хотя, может, она есть у организаторов». Как коронавирус повлиял на мировой спорт и что будет с Олимпиадой?

Виктория Меннанова, начальник отдела информации Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:
Вспышка коронавируса, безусловно, создала ряд проблем спортсменам, которые планируют пройти отбор на Олимпийские игры в Токио. На заседании исполкома Международного олимпийского комитета на прошлой неделе обсуждались все меры, принятые для урегулирования ситуации с коронавирусом.

Как отметил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, квоты могут быть увеличены по тем видам спорта, квалификационные турниры которых перенесены либо отменены из-за коронавируса. И предположил, что это может включать в себя предоставление мест тем спортсменам на Играх, которые на сегодняшний день являются потенциальными лидерами в завоевании олимпийских лицензий. МОК и международные спортивные федерации продолжат работу в этом направлении и постараются вынести справедливое решение.

«Не вижу паники. Хотя, может, она есть у организаторов». Как коронавирус повлиял на мировой спорт и что будет с Олимпиадой?

«Не вижу паники. Хотя, может, она есть у организаторов». Как коронавирус повлиял на мировой спорт и что будет с Олимпиадой?

Под вопросом еще один любимец миллионов болельщиков – чемпионат Европы по футболу-2020. Судьба этого турнира, а также других футбольных европейских соревнований решится 17 марта. УЕФА проведет встречу с 55 представителями ассоциаций.

Отменят ли из-за коронавируса концерты, и вернут ли стоимость билетов? Разбираемся вместе (читать далее).

Люди в материале: Ирина Петыш, Ирина Кривко, Виктория Меннанова

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Коронавирус добрался и до спорта. Теперь календарь соревнований планируют не федерации и комитеты, а именно он, сообщили в программе «Неделя спорта»...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Все услуги по переселению мы им возмещаем». Как государство помогает тем, кто решил переехать на ПМЖ в деревню
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика