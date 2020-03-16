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Сочинская дача Лукашенко и скандальные санатории. Как выглядят белорусские участки в России
Источник материала: Tut.by
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Коротко
Красная Поляна. «Курорт для белорусов мирового уровня», построенный со скандалами
Россия передала Беларуси в собственность пять участков, суммарно площадью 24 га. Все они находятся в поселке городского типа — Красной Поляне. Это примерно в 40 километрах от Сочи. Из них четыре представляют собой одну крупную площадку, где расположен комплекс отдыха «Беларусь». Он состоит из трех корпусов, коттеджей, парка и спортплощадки. Комплекс принадлежит Управлению делами президента Беларуси. Его построили в 2007 году, а к Олимпиаде-2014 возвели еще несколько объектов.
В 2013 году Лукашенко благодарил Путина за передачу этих земель и возможность создания
В Красной Поляне, как раньше
Чуть ниже по карте рядом с комплексом есть Фруктовый сад. Согласно Росреестру, здесь запланировано проектирование и строительство туристического комплекса на 200 мест. Вот так он выглядел в 2017 году. Здесь ничего не построили, а просто обустроили парк.
Красная Поляна за время строительства белорусского комплекса отдыха обросла скандалами. Напомним, в 2016 году между Управделами президента Беларуси и властями Сочи шли
А до этого белорусы три года судились с подрядчиком, который возводил по заказу Управделами президента объекты в Красной Поляне. В итоге суд
Кроме того, во время строительства новых объектов в Красной Поляне к Олимпиаде-2014 директора санатория «Беларусь», его зама и руководителя сочинской стройкомпании
Но вернемся к последнему кусочку земли, переданному в собственность белорусской стороне.
Чуть выше в горах есть еще один свободный участок на 9,7 га. В Росреестре эта земля проходит с пометкой «База отдыха», здесь просто лес в горах.
А где в Красной Поляне Лукашенко встречался с Путиным?
Почти в трех километрах от «Беларуси» в Красной Поляне есть резиденция (а точнее, еще один комплекс отдыха) «Лаура», где среди прочего расположен дом приемов официальных делегаций. Там президент России проводит свои встречи. Например, в феврале 2020 года Лукашенко и Путин
Кроме собственности, есть аренда участков с резиденцией Лукашенко в Сочи. А сколько это стоит?
Также по соглашению Россия передала Беларуси в аренду на 49 лет два участка — в Сочи и поселке Майский, где находятся белорусские санатории.
В Сочи на участке 15 га расположен старый
По сведениям публичной кадастровой карты Росреестра, площадь дачи 3,8 тысячи «квадратов». Резиденцию Лукашенко сдали в эксплуатацию в 2017 году. Росреестр назвал этот объект «Мини-гостиница для VIP персон». Вокруг нее на карте отмечены пара недостроенных зданий, гостевой дом, ротонда и КПП.
Дачу президента также строили со скандалом. До подписания соглашения о передаче земель в 2009 году на территории санатория «Беларусь» в Сочи постоянно проживало около 40 семей. Жилье имело статус квартир, которые люди арендовали по соцнайму, то есть бессрочно. После подписания соглашения было решено переселить людей, их жилье на берегу признали аварийным и предоставили другое, тоже в Сочи. Правда, таким положением дел оказались недовольны Любовь и Валентина Голубевы. Экспертиза признала предоставленные им взамен комнаты «непригодными к постоянному проживанию». Ремонта женщины добились только через суд. Журналисты «Новой газеты»
Второй участок, который выделили нашей стране в аренду, на 22,5 га находится в курортном поселке Майский на расстоянии около 90 км от сочинского комплекса. Здесь работает санаторий «Белая Русь», и он также в собственности Управделами президента Беларуси. Никаких событий, связанных с этой территорией, мы не нашли. Вероятно, его передали, закрепив таким образом формальность, чтобы и участок и собственность этого участка находились у одного юрлица.
По 5-й статье Соглашения ежегодная арендная плата за эти две территории составляет 0,3% кадастровой стоимости участка.
По Росреестру кадастровая стоимость участка, где находится санаторий «Беларусь» в Сочи, — 1,4 миллиарда российских рублей. Значит, Беларусь платит в год за аренду этой земли 4,2 миллиона рублей (в белорусских рублях это 133 тысячи рублей). Кадастровая стоимость участка в Майском, где находится санаторий «Белая Русь» — 424 миллиона российских рублей. Выходит, эту территорию Беларусь арендует за 1,2 миллиона рублей в год (в белорусских рублях это 37 тысяч рублей).
С кем еще Беларусь менялась участками?
Ранее мы писали, как Беларусь выделила на своей территории
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Мы рассказывали о российских участках в Беларуси. В этот раз покажем белорусские участки в России, где нашлось место и резиденции Лукашенко у моря, и новому...
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