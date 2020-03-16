Девушка долго встречалась с парнем, но потом забыла его. И дело не в расставании

Источник материала: Tut.by

Джорджия Ли, 23-летняя жительница Милтон-Кинс, Великобритания, забыла, как сдала экзамен по вождению, отпраздновала 18-летие, поступила в университет, пишет Unilad. А с бойфрендом, с которым она встречалась с 19 лет, ей пришлось знакомиться заново.



Фото: Georgia Lee

В 22 года Джорджия оказалась в больнице из-за простуды, но последствия простого заболевания оказались серьезнее: она чувствовала сильную головную боль в левой части лба, которая длилась две недели и привела к приступу.

Когда девушка пришла в себя, врачи спросили ее возраст, и 22-летняя Джорджия ответила, что ей 17. Оказалось, что у нее произошел энцефалит.

При энцефалите опухает мозг, а вызывают его инфекционные заболевания, ослабленность иммунитета и грибковые инфекции. Эта болезнь дает такие осложнения, как частые приступы или припадки, изменения в поведении или характере, а также потерю памяти.



Фото: Georgia Lee

Когда у Джорджии только начались головные боли, она написала своему бойфренду странное, бессмысленное сообщение, и он связался с отцом девушки, который отвез дочь в больницу, где она впоследствии провела месяц.

Сначала девушке было сложно узнать папу и даже вспомнить собственное имя. Но эти детали все-таки восстановились. Когда же доктора спросили, сколько ей лет, выяснилось, что девушка потеряла из памяти пять лет своей жизни.

— Я не помню четыре года в университете, из-за этого я не помню, как получила степень по зоотехнике и бизнесу. Мне пришлось знакомиться с моими университетскими друзьями и вспоминать весь опыт обучения снова, — рассказала Джорджия корреспонденту Unilad.



Фото: Georgia Lee

Девушка очень расстроена, что потеряла именно эти годы, ведь они были важны для ее будущего. Джорджия не понимает, как теперь ей устроиться на работу.

— Да, сейчас у меня есть диплом, но если я подам заявление о приеме на работу и они спросят о моей степени и моем обучении в университете, то я не смогу ответить, потому что не помню… Я чувствую, что недостаточно хороша и не могу предложить многого.

В личной жизни девушки из-за энцефалита тоже начались проблемы. Джорджия начала встречаться со своим бойфрендом Лоуренсом, когда ей было 19, но парня, который пришел навестить ее в больнице, она не узнала. Молодым людям пришлось знакомиться заново.

Врачи предупреждали Лоуренса, что из-за болезни девушка может не узнать его, что она может не захотеть с ним встречаться. Но парень сказал, что готов ко всему, он был полон решимости помочь подруге пройти через этот сложный период.



Фото: Georgia Lee

Лоуренс подробно рассказал возлюбленной, как они познакомились, как ездили на каникулы в Грецию, как ходили в зоопарк и катались на ламах, а заодно и показал девушке их совместные фото и видео.

Джорджии было тяжело, когда на нее обрушился такой поток информации, но вместе пара все-таки справилась, и девушка уверена, что их отношения стали только крепче.

— Мы полностью понимаем друг друга. Мне не понадобилось много времени, чтобы узнать его снова, и я лелеяла каждое мгновение, — рассказала Джорджия.

Несмотря на такое везение в личной жизни, у девушки есть еще много проблем, которые принес энцефалит. Из-за болезни он потеряла обоняние, а также у нее изменились вкусовые рецепторы. Теперь ей нужна пища с ярко выраженным вкусом: острое, соленое, сладкое. Сейчас Джорджия любит есть то, что раньше ненавидела, а недавно она и вовсе заказала пиццу с анчоусами, ананасами и корнишонами.

Но это еще не все: после болезни действия, которые с лёгкостью выполняет большинство людей, стали для девушки затруднительными. Джорджии тяжело выходить на улицу, садиться в автобус или поезд. Чтобы решить эти проблемы она работает с психологом.