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Девушка долго встречалась с парнем, но потом забыла его. И дело не в расставании
Источник материала: Tut.by
Джорджия Ли, 23-летняя жительница Милтон-Кинс, Великобритания, забыла, как сдала экзамен по вождению, отпраздновала 18-летие, поступила в университет, пишет
В 22 года Джорджия оказалась в больнице из-за простуды, но последствия простого заболевания оказались серьезнее: она чувствовала сильную головную боль в левой части лба, которая длилась две недели и привела к приступу.
Когда девушка пришла в себя, врачи спросили ее возраст, и 22-летняя Джорджия ответила, что ей 17. Оказалось, что у нее произошел энцефалит.
При энцефалите опухает мозг, а вызывают его инфекционные заболевания, ослабленность иммунитета и грибковые инфекции. Эта болезнь дает такие осложнения, как частые приступы или припадки, изменения в поведении или характере, а также потерю памяти.
Когда у Джорджии только начались головные боли, она написала своему бойфренду странное, бессмысленное сообщение, и он связался с отцом девушки, который отвез дочь в больницу, где она впоследствии провела месяц.
Сначала девушке было сложно узнать папу и даже вспомнить собственное имя. Но эти детали все-таки восстановились. Когда же доктора спросили, сколько ей лет, выяснилось, что девушка потеряла из памяти пять лет своей жизни.
— Я не помню четыре года в университете, из-за этого я не помню, как получила степень по зоотехнике и бизнесу. Мне пришлось знакомиться с моими университетскими друзьями и вспоминать весь опыт обучения снова, — рассказала Джорджия корреспонденту Unilad.
Девушка очень расстроена, что потеряла именно эти годы, ведь они были важны для ее будущего. Джорджия не понимает, как теперь ей устроиться на работу.
— Да, сейчас у меня есть диплом, но если я подам заявление о приеме на работу и они спросят о моей степени и моем обучении в университете, то я не смогу ответить, потому что не помню… Я чувствую, что недостаточно хороша и не могу предложить многого.
В личной жизни девушки из-за энцефалита тоже начались проблемы. Джорджия начала встречаться со своим бойфрендом Лоуренсом, когда ей было 19, но парня, который пришел навестить ее в больнице, она не узнала. Молодым людям пришлось знакомиться заново.
Врачи предупреждали Лоуренса, что из-за болезни девушка может не узнать его, что она может не захотеть с ним встречаться. Но парень сказал, что готов ко всему, он был полон решимости помочь подруге пройти через этот сложный период.
Лоуренс подробно рассказал возлюбленной, как они познакомились, как ездили на каникулы в Грецию, как ходили в зоопарк и катались на ламах, а заодно и показал девушке их совместные фото и видео.
Джорджии было тяжело, когда на нее обрушился такой поток информации, но вместе пара все-таки справилась, и девушка уверена, что их отношения стали только крепче.
— Мы полностью понимаем друг друга. Мне не понадобилось много времени, чтобы узнать его снова, и я лелеяла каждое мгновение, — рассказала Джорджия.
Несмотря на такое везение в личной жизни, у девушки есть еще много проблем, которые принес энцефалит. Из-за болезни он потеряла обоняние, а также у нее изменились вкусовые рецепторы. Теперь ей нужна пища с ярко выраженным вкусом: острое, соленое, сладкое. Сейчас Джорджия любит есть то, что раньше ненавидела, а недавно она и вовсе заказала пиццу с анчоусами, ананасами и корнишонами.
Но это еще не все: после болезни действия, которые с лёгкостью выполняет большинство людей, стали для девушки затруднительными. Джорджии тяжело выходить на улицу, садиться в автобус или поезд. Чтобы решить эти проблемы она работает с психологом.
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Джорджия Ли, 23-летняя жительница Милтон-Кинс, Великобритания, забыла, как сдала экзамен по вождению, отпраздновала 18-летие, поступила в университет, пишет Unilad. А с...
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