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Россия закроет границу с Беларусью из-за коронавируса

16.03.2020 09:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: letsleave.ru

Россия, как и другие государства, полностью или частично закрывает границы в связи с распространением коронавируса.

Ранее такие меры приняли государства Европы, США, Украина, Казахстан и ряд других стран.

Что касается закрытия российско-белорусской границы, то ограничение пока не коснется тех, кто имеет вид на жительство в России, а также граждан Беларуси и членов официальных делегаций, передает РБК

Официально меры по предотвращению роста эпидемии российское правительство должно озвучить сегодня. Сообщается также, что накануне провели телефонный разговор главы правительств Беларуси и России - Сергей Румас и Михаил Мишустин. Премьеры обсудили вопросы транзитного перемещения граждан  и осуществления грузоперевозок в сложившейся ситуации. Разговор состоялся по инициативе России. 

В Москве и Подмосковье введен режим повышенной готовности. Посетители временно не допускаются в стационары больниц, детские дома и интернаты. Поликлиники будут обслуживать пациентов преимущественно на дому. Кроме того, в российской столице введено свободное посещение в школах.

Всего в России зарегистрировано 63 случая заражения COVID-19. 
 

 
 
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Россия, как и другие государства, полностью или частично закрывает границы в связи с распространением коронавируса.
 
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