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Новость о решении Роналду превратить свои отели в больницы для пациентов с коронавирусом оказалась фейком
Источник материала: Партизан
Распространенная в СМИ новость о том, что нападающий итальянского Ювентуса Криштиану Роналду устроит в принадлежащих ему португальских отелях больницы для больных коронавирусом, оказалась ложной.
Как сообщает
На карантине на Мадейре. Роналду и его семью проверили на коронавирус
Издание отмечает, что первой ложную информацию запустила в СМИ президент благотворительной организации Essencia Humana Паула Карвалью, которую, по ее словам, дезинформировал другой человек, назвать которого она отказалась.
Публикуя новость о бесплатных больницах в отелях Роналду многие европейские медиа ссылались на испанскую газету Marca, которая впоследствии удалила информацию со своего сайта.
Также, по данным
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Новость о решении Роналду превратить свои отели в больницы для пациентов с коронавирусом оказалась фейком
Распространенная в СМИ новость о том, что нападающий итальянского Ювентуса Криштиану Роналду устроит в принадлежащих ему португальских отелях больницы для...
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