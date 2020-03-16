Древесный «фреш»: в Беларуси стартовал сбор березового сока

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Весенний напиток. В Беларуси начали собирать березовый сок. В этом году сезон стартовал неожиданно рано, и надо спешить. Погода стоит теплая. А значит, скоро березы начнут распускать листья. Движение сока прекратится. Как добывают древесный «фреш» и можно ли его собирать в лесу самостоятельно, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

«От оси 30 градусов угол делаем. И глубину подпила без учета коры – 4 сантиметра. Ширина подпила – 12 сантиметров», – пояснил рабочий по сбору сока Виктор Рудяшко.

У каждого надреза строгие параметры. Это поможет собрать больше сока. В этом году, говорит Виктор, впервые вышел в лесную чащу так рано. Обычно время для сочного промысла наступает в начале апреля. Причем пасмурная погода на руку лесничим. А вот в солнечные дни движение сока в березе замедляется.

«Ранняя весна, возможно, будет влиять. Но мы надеемся, что резкого потепления не произойдет. Ночные заморозки и вот такая пасмурная погода – это растянет вегетационный период», – уверен заместитель директора по идеологической работе Слуцкого лесхоза Александр Жилко.

В этом хозяйстве сок добывают примерно на тысяче гектаров. Деревья тщательно отбирают. Ствол должен быть не меньше 20 сантиметров в диаметре. Желающие запастись весенним напитком должны обратиться в лесхоз. Там проведут инструктаж и покажут пригодные березы. Иначе можно получить штраф более 200 долларов.

«И лесники, и лесная охрана объезжает. И фотоловушки, конечно, свою роль играют. Все наслышаны про них», – отметил лесничий Виталий Ефимчик.

Многие местные жители предпочитают доверить сбор сока профессионалам. Ведь купить его можно прямо на месте. И стоимость символическая – 23 копейки за литр, то есть 10 литров за доллар.

«Удобно и выгодно. Для своих целей. Чем самому подсачивать, заморачиваться. Сок стоит недорого», – говорит Евгений, житель Слуцкого района.