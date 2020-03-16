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Древесный «фреш»: в Беларуси стартовал сбор березового сока
16.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Весенний напиток. В Беларуси начали собирать березовый сок. В этом году сезон стартовал неожиданно рано, и надо спешить. Погода стоит теплая. А значит, скоро березы начнут распускать листья. Движение сока прекратится. Как добывают
У каждого надреза строгие параметры. Это поможет собрать больше сока. В этом году, говорит Виктор, впервые вышел в лесную чащу так рано. Обычно время для сочного промысла наступает в начале апреля. Причем пасмурная погода на руку лесничим. А вот в солнечные дни движение сока в березе замедляется.
В этом хозяйстве сок добывают примерно на тысяче гектаров. Деревья тщательно отбирают. Ствол должен быть не меньше 20 сантиметров в диаметре. Желающие запастись весенним напитком должны обратиться в лесхоз. Там проведут инструктаж и покажут пригодные березы. Иначе можно получить штраф более 200 долларов.
Многие местные жители предпочитают доверить сбор сока профессионалам. Ведь купить его можно прямо на месте. И стоимость символическая – 23 копейки за литр, то есть 10 литров за доллар.
Местному населению продают около 10%
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Обычно время для сочного промысла наступает в начале апреля, но в этом году теплее обычного, и скоро начнут распускаться листья, и движение сока прекратится
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