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В Европе осталась только одна страна без коронавируса

16.03.2020 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Только в одной стране на территории Европы до сих пор не подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19.

Институт общественного здоровья Черногории до сих пор не подтвердил случаев заболевания коронавирусом нового типа. Всего в стране проверили 69 человек, но все результаты тестов были отрицательными, передает "Белсат".

Черногория – последняя страна Европы, в которой нет официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Тем не менее, как сообщает местное телевидение, Черногория ввела запрет на общественные собрания, закрыла школы, кафе, клубы и пограничные переходы по крайней мере на 14 дней, чтобы избежать распространения COVID-19.
 
 
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Только в одной стране на территории Европы до сих пор не подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19.
 
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