Россия закрывает границу с Беларусью из-за коронавируса

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о закрытии границы с Беларусью для передвижения людей из-за коронавируса, сообщает ТАСС .

«Мы также приняли решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов», – сказал он на оперативном совещании.

Премьер-министр отметил, что правительство России и дальше будет принимать исчерпывающие меры.

«Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», – подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр также указал, что правительство России выстроит систему онлайн-оповещения граждан о распространении заболевания, в том числе через социальные сети. Будет запущена телефонная горячая линия.