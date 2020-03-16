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Россия закрывает границу с Беларусью из-за коронавируса

16.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о закрытии границы с Беларусью для передвижения людей из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

«Мы также приняли решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов», – сказал он на оперативном совещании.

Премьер-министр отметил, что правительство России и дальше будет принимать исчерпывающие меры.

«Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», – подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр также указал, что правительство России выстроит систему онлайн-оповещения граждан о распространении заболевания, в том числе через социальные сети. Будет запущена телефонная горячая линия.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал распоряжении о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Возглавил эту рабочую группу мэр Москвы Сергей Собянин.



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Границу закрывают для передвижения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
 
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