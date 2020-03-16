|
Россия закрывает границу с Беларусью из-за коронавируса
16.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о закрытии границы с Беларусью для передвижения людей из-за коронавируса, сообщает
«Мы также приняли решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов», – сказал он на оперативном совещании.
Премьер-министр отметил, что правительство России и дальше будет принимать исчерпывающие меры.
«Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», – подчеркнул Мишустин.
Премьер-министр также указал, что правительство России выстроит систему онлайн-оповещения граждан о распространении заболевания, в том числе через социальные сети. Будет запущена телефонная горячая линия.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Границу закрывают для передвижения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)