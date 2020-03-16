Беларусы требуют суда над мужчиной, который привёз в страну коронавирус из Италии и скрыл это

Источник материала: KYKY

На сайте «Удобный город» появилась новая петиция – предельно короткая, но суровая. Текст обращения звучит так:

«Просим ввести уголовную ответственность за преднамеренное заражение короновирусом и сокрытия фактов наличия самой болезни, а также привлечь к уголовной ответственности лицо, которое скрывало факт своего пребывания в Северной Италии, из-за чего «контактами первого уровня» стали более 90 человек, и подверг их жизни опасности, прекрасно осознавая данный факт».

Речь идет о «крупном» беларуском бизнесмене, имя которого не разглашалось в целях сохранения медицинской тайны. В нашу страну он вернулся рейсом из Мюнхена и никому не сообщил, что находился в Италии – самого мощного очага эпидемии коронавируса в Европе. С пневмонией мужчину положили в больницу 9 марта, 11 марта – врачей медцентра «Лодэ», куда тот заходил. За все время до госпитализации мужчина имел контакты с более чем 90 человек, позже их всех изолировали.

Более того, бизнесмен – отец одного из студентов БГУ. Его сын, не зная, что вирус передался и ему, продолжал ходить на занятия в вуз. Это послужило началом массового помещения студентов университета на карантин. По последним данным Минздрава, у пяти учащихся БГУ предварительный тест на инфекцию дал положительный результат. Всего же в Беларуси 27 подтвержденных эпизодов коронавируса – если окажется, что те пять студентов тоже больны, число вырастет до 32-х.

На момент публикации заметки петицию подписали 47 человек. Спустя почти месяц ее направят в Совет министров. Мы расскажем, как ответят чиновники.

Фото обложки: Gorsad Kiev .