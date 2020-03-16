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Беларусы требуют суда над мужчиной, который привёз в страну коронавирус из Италии и скрыл это
Источник материала: KYKY>
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«Просим ввести уголовную ответственность за преднамеренное заражение короновирусом и сокрытия фактов наличия самой болезни, а также привлечь к уголовной ответственности лицо, которое скрывало факт своего пребывания в Северной Италии, из-за чего «контактами первого уровня» стали более 90 человек, и подверг их жизни опасности, прекрасно осознавая данный факт».
Речь идет о «крупном» беларуском бизнесмене, имя которого не разглашалось в целях сохранения медицинской тайны. В нашу страну он
Более того, бизнесмен – отец одного из студентов БГУ. Его сын, не зная, что вирус передался и ему, продолжал ходить на занятия в вуз. Это послужило началом массового помещения студентов университета на карантин. По последним данным Минздрава, у пяти учащихся БГУ предварительный тест на инфекцию дал положительный результат. Всего же в Беларуси 27 подтвержденных эпизодов коронавируса – если окажется, что те пять студентов тоже больны, число вырастет до 32-х.
На момент публикации заметки петицию подписали 47 человек. Спустя почти месяц ее направят в Совет министров. Мы расскажем, как ответят чиновники.
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