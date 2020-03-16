В Солигорском районе Opel не пропустил Renault: пострадали два человека, в том числе ребенок

Источник материала: Tut.by

Два человека, в том числе ребенок, получили травмы при столкновении двух легковушек в Солигорском районе. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





Установлено, что вечером 15 марта 23-летний водитель Opel, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил Renault, который ехал по трассе Р55 Бобруйск — Глуск — Любань. От удара Opel вылетел в кювет.





В результате ДТП водитель Opel и его несовершеннолетний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. По предварительной информации, пятиклассник не был пристегнут ремнем безопасности.