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В Солигорском районе Opel не пропустил Renault: пострадали два человека, в том числе ребенок
Источник материала: Tut.by
Два человека, в том числе ребенок, получили травмы при столкновении двух легковушек в Солигорском районе. Об этом
Установлено, что вечером 15 марта 23-летний водитель Opel, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил Renault, который ехал по трассе Р55 Бобруйск — Глуск — Любань. От удара Opel вылетел в кювет.
В результате ДТП водитель Opel и его несовершеннолетний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. По предварительной информации, пятиклассник не был пристегнут ремнем безопасности.
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По предварительной информации, пятиклассник не был пристегнут ремнем безопасности.
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