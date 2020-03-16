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Состоялась итоговая коллегия главного управления идеологической работы и по делам молодёжи Брестского облисполкома
16.03.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Итоговая коллегия главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома собрала в Пружанах начальников соответствующих отделов горрайисполкомов, руководителей средств массовой информации области, а также директоров печатных центров.
В работе коллегии приняли участие помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Брестской области А.М. Маркевич, министр информации Республики Беларусь А.Н. Карлюкевич, заместитель начальника управления идеологии и информационной политики главного идеологического управления Администрации Президента Республики Беларусь
В ходе выездного заседания его участники посетили музейную комнату в Пружанском РОВД и возложили цветы к памятнику сожженным деревням в центре города.
Завершилось мероприятие награждением отраслевыми грамотами и дипломами. Приятно отметить, что в числе награжденных наши коллеги: благодарность министра информации Республики Беларусь за многолетнюю добросовестную работу в сфере полиграфии и значительный личный вклад в развитие предприятия вручена директору Пинской региональной типографии А.Н. Прокопову. А отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пинского райисполкома отмечен грамотой главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома за высокий уровень идеологического сопровождения общественно-политических кампаний. Награду получила начальник отдела Л.В. Головач.
Вероника НИКОЛАЕВА
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Состоялась итоговая коллегия главного управления идеологической работы и по делам молодёжи Брестского облисполкома
> Л.В. Головач и А.Н. Прокопов. Итоговая коллегия главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома собрала в Пружанах...
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