Состоялась итоговая коллегия главного управления идеологической работы и по делам молодёжи Брестского облисполкома

Источник материала: Полесская правда

Итоговая коллегия главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома собрала в Пружанах начальников соответствующих отделов горрайисполкомов, руководителей средств массовой информации области, а также директоров печатных центров.

В работе коллегии приняли участие помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Брестской области А.М. Маркевич, министр информации Республики Беларусь А.Н. Карлюкевич, заместитель начальника управления идеологии и информационной политики главного идеологического управления Администрации Президента Республики Беларусь

А.Н. Липницкий, председатель Пружанского райисполкома Ю.Ю. Бисун. С их участием были обсуждены актуальные вопросы идеологической и информационной работы с людьми, требующие детального и оперативного разъяснения.

В ходе выездного заседания его участники посетили музейную комнату в Пружанском РОВД и возложили цветы к памятнику сожженным деревням в центре города.

Завершилось мероприятие награждением отраслевыми грамотами и дипломами. Приятно отметить, что в числе награжденных наши коллеги: благодарность министра информации Республики Беларусь за многолетнюю добросовестную работу в сфере полиграфии и значительный личный вклад в развитие предприятия вручена директору Пинской региональной типографии А.Н. Прокопову. А отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пинского райисполкома отмечен грамотой главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома за высокий уровень идеологического сопровождения общественно-политических кампаний. Награду получила начальник отдела Л.В. Головач.

Вероника НИКОЛАЕВА

Фото автора