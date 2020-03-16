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Украина переходит на жесткий карантин: закрываются магазины и общепиты

16.03.2020 10:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чтобы уберечься от коронавируса, Украина ужесточает карантинные меры. В ряде населенных пунктов закрываются места с потенциально высоким скоплением людей.

С 16 марта в Одессе останавливается работа кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений; детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных; фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов; зоопарков, водных парков, парков аттракционов; всех магазинов, кроме продуктовых и аптек; торгово-развлекательных центров; строительных рынков и других (кроме продуктовых); ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов; других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).

Во Львове закрываются все учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.


Карантин по всей Украине продлится до 3 апреля 2020 года. Украинцев призывают оставаться дома.

Также Украина для предотвращения распространения коронавируса с 17 марта закроет все пассажирские авиасообщения и границы.

Первая смерть от коронавируса в Украине была зафиксирована 13 марта. В Радомышле Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая обратилась слишком поздно, букывально накануне смерти, когда ей стало совсем плохо.

В понедельник в Украине лабораторно были подтверждены еще два новых случая COVID-19 в Черновицкой области, сообщает центр общественного здоровья

Прямо сейчас у президента Украины Владимира Зеленского большое совещание по текущей ситуации с коронавирусом, сообщает журналист Соня Кошкина



По ее словам, к обеду будет понятен уточненный план действий.
 
 
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Чтобы уберечься от коронавируса, Украина ужесточает карантинные меры. В ряде населенных пунктов закрываются места с потенциально высоким скоплением людей.
 
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