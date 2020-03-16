Этот биатлонный сезон вышел очень нервным. Рассказываем о его главных итогах

Источник материала: Tut.by

Из-за угрозы распространения коронавируса заключительный этап Кубка мира по биатлону в Холменколлене был отменен. Сократили и финский этап — программа состоялась без воскресных эстафет. В итоге судьба главных титулов сезона решалась при пустых трибунах Контиолахти. Кто оказался сильнее, а кто и вовсе попрощался с большим спортом — в материале журналиста SPORT.TUT.BY Виктории Ковальчук.



Источник: instagram.com/slavikpetrcom

Бё одолел Фуркада

Судьба главного хрусталя сезона как у мужчин, так и у женщин, решалась в заключительных пасьютах Контиолахти.

За день до финальной гонки пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что завершит спортивную карьеру по окончании сезона. Неизвестно, сделал заявление Мартен именно в этот момент для того, чтобы уйти раньше, чем на него навесят ярлык «неудачника» или «триумфатора» сезона.

А может, для того, чтобы расшатать нервную систему молодого папы Йоханнеса Бё и вооружиться большим количеством сторонников.



Фото из инстаграма Йоханнеса Бё

Так или иначе, на старте преследования Фуркад уже точно знал, что это его последняя гонка и последний шанс выиграть Кубок мира.

Поэтому француз не жалел себя на лыжне и бросился в погоню за лидером Йоханнесом с первых метров дистанции. Норвежец Бё тоже понимал цену каждой секунды и выстрела, но едва не растерял все шансы на первой же стойке.

Йоханнес отправил в молоко три пули, после чего серьезно усложнил себе задачу увести БХГ из-под носа у пятикратного чемпиона Олимпиады.

Зная, что Мартен идет лидером пасьюта, оставшуюся часть дистанции рыжик ехал с единственной мыслью в голове: финишировать не ниже четвертого места.

Так и случилось: Фуркад стал победителем в своей последней гонке в карьере, а обессилевший Бё — четвертым, пропустив на финише вперед резвых французов Кентена Фийона Майе и Эмильена Жаклена.



Фото из инстаграма Йоханнеса Бё

Такого расклада норвежцу оказалось достаточно, чтобы забрать в коллекцию второй БХГ подряд. Мартен ушел из биатлона победителем, но с разочарованием оттого, что какие-то два очка лишили его статуса восьмикратного обладателя Кубка мира.

Впрочем, друзья по сборной позаботились о том, чтобы Фуркад все-таки хлопнул дверью по-королевски. Вся команда Франции выбежала на награждение Мартена в желтых бипах с надписью yellow bib forever.

Фуркад чувствовал себя немного неловко, натягивая желтое джерси не в статусе победителя всего и вся. Мартен привык быть абсолютным. И именно поэтому этого парня будет очень не хватать всему мировому биатлону.



Фото: Reuters

— Ты вывел биатлон на новый уровень, — написал в комментариях Фуркаду Уле-Эйнар Бьорндален.

— Благодаря тебе наш скромный вид спорта сводит с ума зрителей у телевизоров, — дополнил его Антонин Гюгонна.

— Просто лучший. Какую пустоту ты оставляешь в биатлоне, — выразил мысли многих Фабьен Клод.

Вирер защитила титул



Фото из инстаграма Доротеи Вирер

В женском биатлоне давненько не было гегемонии, как в мужской, когда один непобедимый король Бьорндален сменялся вторым Фуркадом, а на пятки тому наступал третий — Бё.

У дам в последние сезоны борьба за глобус до последних стартов разворачивалась ожесточенная и равная.

В прошлом году итальянка Доротея Вирер вырвала глобус у соотечественницы Лизы Виттоцци, обойдя ее в тотале на 32 балла.

В этом году все та же Вирер, долго лидировавшая по ходу сезона, решала судьбу Кубка мира в заключительном пасьюте Контиолахти в дуэли с норвежкой Тириль Экхофф.



Фото из инстаграма Тириль Экхофф

До последней стрельбы Тириль шла лидером, а Доро, не отличавшаяся в этот день точностью, плелась вне топ-10. Отстреляй норвежка точно вторую стойку, женский глобус тоже уехал бы в Скандинавию. Но Экхофф «совершила харакири» , трижды промазав на четвертом огневом рубеже.

На финише девушки расположились одна за другой: Экхофф стала 10-й, а Доро — 11-й. Такой расклад сработал в пользу итальянки.

В общем зачете она на семь баллов обогнала Экхофф и защитила титул чемпионки Кубка мира.

Легенды ушли из спорта



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Помимо Мартена Фуркада, еще парочка топовых биатлонистов завершили карьеру по окончании сезона 2019/2020. Эстафета в Нове-Место стала последним стартом для чешского чемпиона мира Михала Шлезингера.

Он мечтал попрощаться с биатлоном при родных трибунах, но из-за коронавируса пришлось сменить планы.

— Эмоции уже отфильтрованы. Ситуация такая, какая есть. Мы должны справиться с этим, — резюмировал 37-летний спортсмен.



Фото из инстаграма Михала Шлезингера

Обладательница трех Кубков мира Кайса Макарайнен также попрощалась с биатлоном. Пасьют в Контиолхати, где Кайса до последних метров боролась за подиум, стал последней гонкой для 37-летний финки.

— Мне трудно сказать, какие моменты моей карьеры были самыми запоминающимися. Наверное, это мои глобусы — сейчас, после завершения карьеры, я ценю их даже больше, чем в момент завоевания, — призналась со слезами на глазах Кайса.



Источник: instagram.com/slavikpetrcom/?hl=ru