Посольство Беларуси в РФ в связи с коронавирусом организовало круглосуточный телефон для экстренных случаев

Источник материала: Вороновская газета





Для находящих на территории России белорусских граждан посольство Беларуси в России в связи с ситуацией по коронавирусу организовало круглосуточную телефонную связь для экстренных ситуаций. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе дипмиссии.

«В случае экстренной необходимости в связи с коронавирусом COVID-19 просим граждан Республики Беларусь обращаться по круглосуточному телефону + 7 495 777 66 44», — говорится в сообщении посольства.

Информацию о текущей ситуации по COVID-19 в России в дипмиссии рекомендовали получать на сайтах Роспотребнадзора и Минздрава РФ.

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