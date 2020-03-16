|
Посольство Беларуси в РФ в связи с коронавирусом организовало круглосуточный телефон для экстренных случаев
16.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Для находящих на территории России белорусских граждан посольство Беларуси в России в связи с ситуацией по коронавирусу организовало круглосуточную телефонную связь для экстренных ситуаций. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе дипмиссии.
«В случае экстренной необходимости в связи с коронавирусом COVID-19 просим граждан Республики Беларусь обращаться по круглосуточному телефону + 7 495 777 66 44», — говорится в сообщении посольства.
Информацию о текущей ситуации по COVID-19 в России в дипмиссии рекомендовали получать на сайтах Роспотребнадзора и Минздрава РФ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посольство Беларуси в РФ в связи с коронавирусом организовало круглосуточный телефон для экстренных случаев
Для находящих на территории России белорусских граждан посольство Беларуси в России в связи с ситуацией по коронавирусу организовало круглосуточную телефонную...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)