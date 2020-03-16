ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посольство Беларуси в РФ в связи с коронавирусом организовало круглосуточный телефон для экстренных случаев

16.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Посольство Беларуси в РФ в связи с коронавирусом организовало круглосуточный телефон для экстренных случаев

Для находящих на территории России белорусских граждан посольство Беларуси в России в связи с ситуацией по коронавирусу организовало круглосуточную телефонную связь для экстренных ситуаций. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе дипмиссии.

«В случае экстренной необходимости в связи с коронавирусом COVID-19 просим граждан Республики Беларусь обращаться по круглосуточному телефону + 7 495 777 66 44», — говорится в сообщении посольства.

Информацию о текущей ситуации по COVID-19 в России в дипмиссии рекомендовали получать на сайтах Роспотребнадзора и Минздрава РФ.

https://www.belta.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для находящих на территории России белорусских граждан посольство Беларуси в России в связи с ситуацией по коронавирусу организовало круглосуточную телефонную...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Гуманитарный коридор» через Литву в Беларусь будет открыт до 18 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика