Минспорта: подтвержден лишь один случай заражения белорусского спортсмена коронавирусом

Источник материала: Ежедневник

фото: nashkraj.by

Министерство опровергло информацию, появившуюся в некоторых СМИ.

Согласно этой информации, несколько белорусских спортсменов заболели коронавирусом. Однако Министерство спорта и туризма опровергло эти сведения.

«По сведениям санитарно-эпидемиологических служб Республики Беларусь, на данный момент подтвержден лишь один случай заражения инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19 у спортсмена, вернувшегося с международных соревнований. Он изолирован, получает необходимую медицинскую помощь.

«Обращаем внимание, что заместитель директора РНПЦ спорта Геннадий Загородный, который сделал несколько «громких» заявлений по поводу якобы заболевших спортсменов, с января 2020 года находится в о тпуске по уходу за ребенком и объективно не располагает достоверной информацией», - говорится в сообщении ведомства.