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Минспорта: подтвержден лишь один случай заражения белорусского спортсмена коронавирусом

16.03.2020 15:41 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: nashkraj.by

Министерство опровергло информацию, появившуюся в некоторых СМИ.

Согласно этой информации, несколько белорусских спортсменов заболели коронавирусом. Однако Министерство спорта и туризма опровергло эти сведения.

«По сведениям санитарно-эпидемиологических служб Республики Беларусь, на данный момент подтвержден лишь один случай заражения инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19 у спортсмена, вернувшегося с международных соревнований.  Он изолирован, получает необходимую медицинскую помощь. 

«Обращаем внимание, что заместитель директора РНПЦ спорта Геннадий Загородный, который сделал несколько «громких» заявлений по поводу якобы заболевших спортсменов, с января 2020 года находится в о тпуске по уходу за ребенком и объективно не располагает достоверной информацией», - говорится в сообщении ведомства. 

 
 
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Министерство опровергло информацию, появившуюся в некоторых СМИ.
 
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