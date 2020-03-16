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Минспорта: подтвержден лишь один случай заражения белорусского спортсмена коронавирусом
16.03.2020 15:41 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: nashkraj.by
Министерство опровергло информацию, появившуюся в некоторых СМИ.
Согласно этой информации, несколько белорусских спортсменов заболели коронавирусом. Однако Министерство спорта и туризма опровергло эти сведения.
«По сведениям санитарно-эпидемиологических служб Республики Беларусь, на данный момент подтвержден лишь один случай заражения инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19 у спортсмена, вернувшегося с международных соревнований. Он изолирован, получает необходимую медицинскую помощь.
«Обращаем внимание, что заместитель директора РНПЦ спорта Геннадий Загородный, который сделал несколько «громких» заявлений по поводу якобы заболевших спортсменов, с января 2020 года находится в о тпуске по уходу за ребенком и объективно не располагает достоверной информацией», - говорится в сообщении ведомства.
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Министерство опровергло информацию, появившуюся в некоторых СМИ.
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