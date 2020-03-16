Грузия запретила въезд иностранных граждан. Матча Лиги наций с Беларусью не будет?

Источник материала: Tut.by

Правительство Грузии с 18 марта вводит запрет на въезд в страну иностранных граждан из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил советник по международным вопросам премьера страны Ираклий Чиковани. В Грузии официально подтверждены 33 случая заболевания коронавирусом.





«С 0:00 18 марта запрещается въезд на территорию страны граждан иностранных государств», — сообщил господин Чиковани о мерах, принятых премьер-министром Георгием Гахарией на заседании Координационного совета по профилактике коронавируса.

Запрет будет действовать минимум две недели и не распространяется на граждан, желающих вернуться на родину.

Напомним, 26 марта должен был состояться полуфинальный матч Лиги наций между футбольными сборными Грузии и Беларуси. Все 54 тысячи билетов на него (на «Динамо Арену» в Тбилиси) были выкуплены. Ранее Грузия попросила УЕФА отменить этот матч из-за пандемии коронавируса.

Таким образом, если ситуация сохранится, сборная Беларуси попросту не сможет въехать в Грузию, и матч не состоится. УЕФА на данный момент не прокомментировала ситуацию.