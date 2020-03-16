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Съемки второго сезона «Ведьмака» приостановлены. Netflix оплатит актерам время простоя
Источник материала: Tut.by
Netflix на две недели приостановил съемки второго сезона сериала «Ведьмак» из-за пандемии коронавируса. Работа съемочной группы проходила в Великобритании. Об этом
Съемочной группе и актерам сообщили о перерыве в съемках и заверили, что компания оплатит всем сотрудникам время простоя.
«В этот трудный период мы приняли решение немедленно приостановить производство на две недели. Это даст нам время понять, как действовать дальше, — рассказал сайту Deadline источник, близкий к производству сериала.
В выходные Netflix приостановил производство ключевых проектов в США и Канаде. Например, начиная с 16 марта прекращены съемки нового сезона популярного сериала «Очень странные дела». Решения о приостановке проектов, которые снимаются за пределами США и Канады, принимаются «Нетфликсом» индивидуально. «Ведьмак» стал первым проектом, съемки которого сервис закрыл за пределами этих стран.
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Netflix на две недели приостановил съемки второго сезона сериала «Ведьмак» из-за пандемии коронавируса. Работа съемочной группы проходила в Великобритании.
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