Съемки второго сезона «Ведьмака» приостановлены. Netflix оплатит актерам время простоя

Источник материала: Tut.by

Netflix на две недели приостановил съемки второго сезона сериала «Ведьмак» из-за пандемии коронавируса. Работа съемочной группы проходила в Великобритании. Об этом пишет издание о кино и телевидении

Deadline.



Фото: кадр из сериала «Ведьмак»

Съемочной группе и актерам сообщили о перерыве в съемках и заверили, что компания оплатит всем сотрудникам время простоя.

«В этот трудный период мы приняли решение немедленно приостановить производство на две недели. Это даст нам время понять, как действовать дальше, — рассказал сайту Deadline источник, близкий к производству сериала.

В выходные Netflix приостановил производство ключевых проектов в США и Канаде. Например, начиная с 16 марта прекращены съемки нового сезона популярного сериала «Очень странные дела». Решения о приостановке проектов, которые снимаются за пределами США и Канады, принимаются «Нетфликсом» индивидуально. «Ведьмак» стал первым проектом, съемки которого сервис закрыл за пределами этих стран.

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