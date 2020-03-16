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ТОП производителей мусоровозов на рынке спецтехники

16.03.2020 16:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ТОП производителей мусоровозов на рынке спецтехники
АиФ

Вывоз и утилизация бытового мусора всегда был актуальным вопросом как для больших, так и для маленьких городков. Решить который, помогает такая специализированная техника, как мусоровозы. Мусороуборочная техника — представляет собой грузовую машину оснащенную закрытым кузовом, модели которой отличаются друг от друга:

  • по грузоподъемности (малотоннажные, средне- и крупнотоннажные спецмашины);
  • в зависимости от шасси;
  • метода загрузки и выгрузки отходов (боковой, задний и роторный).

Купить спецтехнику для вывоза крупногабаритного или бытового мусора можно в интернет-магазине "Гидролидер". Весь ассортимент, который представлен на сайте компании имеет документы подтверждающие оригинальность и сертификаты качества, а также гарантированный срок сервисного обслуживания от производителя.

С развитием технологий производители выпускают новые модели мусороуборочной техники, которые не только упрощают, но и ускоряют процесс загрузки-выгрузки отходов.

Обзор производителей и преимущества их продукции

На рынке спецтехники представлено большое разнообразие моделей мусоровозов от зарубежных и отечественных компаний. Среди них:

  1. КОРМЗ (Кемеровский опытно-ремонтный механический завод) - прославился своей моделью мусоровоза ЭКО-МБ18к, который имеет боковой способ загрузки мусора при помощи манипулятора. Кроме того, кузов спецтехники имеет высокие показатели надежности и прочности, и увеличенный полезный объем (до 18 куб.м.). В мусороуборочной машине исключено высыпание мусора из резервуара (в процессе загрузки), так как есть автоматическая фиксация контейнера для мусора.
  2. Ряжский авторемонтный завод — производит маневренные и компактные мусоровозы с герметичными, прочными и не подвергающими к воздействию коррозии кузовами, полезный объем которых до 8 куб.м. Вся спецтехника оснащена гидравлическими цилиндрами (от Bussak-Shamban) и гидравлическими распределителями итальянского производства. Манипулятор установлен справа, но возможно и реализация устройства и с левой стороны спецтехники.
  3. КОММАШ (Арзамасский завод коммунального машиностроения) - известен выпуском мусоровоза КО-440В new с задним способом загрузки мусора и с наличием цельнометаллического, прочного и долговечного кузова. Спецтехника имеет хорошую проходимость из-за наличия большого клиренса.
  4. GeesinkNorba - выпускает популярный мусоровоз (GPM IV) с погрузочным механизмом, который установлен сзади спецмашины. Техника популярна среди коммунальных компаний благодаря высокой надежности, уникальному прессующему механизму, возможности принимать крупногабаритные отходы и большому объему кузова (до 28 куб.м.). Кузов машины выполнен из качественной и высокопрочной стали.
  5. FARID Industrie S.p.A. - производит не менее востребованную модель с задним методом загрузки отходов мусороуборочной техники - FARID Т1. Мусоровоз имеет каркасный кузов, внутри которого вмонтирован еще один высокопрочный кузов сферической формы и имеет совместимость с баками объемом до 1.1 куб.м.
  6. Из компаний, которые занимаются производством мусороуборочной техники с роторным способом загрузки можно выделить таких лидеров:
  • M-U-T (с объемом кузова машин 4-20 куб.м.);
  • FAUN (спецтехника имеет самый большой коэффициент уплотнения — до 9).

Сегодня, мусороуборочная спецтехника с задним методом загрузки стает всё больше востребованы, чем с боковой загрузкой, так как:

  • техника более безопасна для человека;
  • практически не просыпают мусор;
  • можно совершать загрузку бытовых и крупногабаритных отходов вручную.

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АиФ Вывоз и утилизация бытового мусора всегда был актуальным вопросом как для больших, так и для маленьких городков....
 
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