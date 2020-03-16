ТОП производителей мусоровозов на рынке спецтехники

Вывоз и утилизация бытового мусора всегда был актуальным вопросом как для больших, так и для маленьких городков. Решить который, помогает такая специализированная техника, как мусоровозы. Мусороуборочная техника — представляет собой грузовую машину оснащенную закрытым кузовом, модели которой отличаются друг от друга:

по грузоподъемности (малотоннажные, средне- и крупнотоннажные спецмашины);

в зависимости от шасси;

метода загрузки и выгрузки отходов (боковой, задний и роторный).

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С развитием технологий производители выпускают новые модели мусороуборочной техники, которые не только упрощают, но и ускоряют процесс загрузки-выгрузки отходов.

Обзор производителей и преимущества их продукции

На рынке спецтехники представлено большое разнообразие моделей мусоровозов от зарубежных и отечественных компаний. Среди них:

КОРМЗ (Кемеровский опытно-ремонтный механический завод) - прославился своей моделью мусоровоза ЭКО-МБ18к, который имеет боковой способ загрузки мусора при помощи манипулятора. Кроме того, кузов спецтехники имеет высокие показатели надежности и прочности, и увеличенный полезный объем (до 18 куб.м.). В мусороуборочной машине исключено высыпание мусора из резервуара (в процессе загрузки), так как есть автоматическая фиксация контейнера для мусора. Ряжский авторемонтный завод — производит маневренные и компактные мусоровозы с герметичными, прочными и не подвергающими к воздействию коррозии кузовами, полезный объем которых до 8 куб.м. Вся спецтехника оснащена гидравлическими цилиндрами (от Bussak-Shamban) и гидравлическими распределителями итальянского производства. Манипулятор установлен справа, но возможно и реализация устройства и с левой стороны спецтехники. КОММАШ (Арзамасский завод коммунального машиностроения) - известен выпуском мусоровоза КО-440В new с задним способом загрузки мусора и с наличием цельнометаллического, прочного и долговечного кузова. Спецтехника имеет хорошую проходимость из-за наличия большого клиренса. GeesinkNorba - выпускает популярный мусоровоз (GPM IV) с погрузочным механизмом, который установлен сзади спецмашины. Техника популярна среди коммунальных компаний благодаря высокой надежности, уникальному прессующему механизму, возможности принимать крупногабаритные отходы и большому объему кузова (до 28 куб.м.). Кузов машины выполнен из качественной и высокопрочной стали. FARID Industrie S.p.A. - производит не менее востребованную модель с задним методом загрузки отходов мусороуборочной техники - FARID Т1. Мусоровоз имеет каркасный кузов, внутри которого вмонтирован еще один высокопрочный кузов сферической формы и имеет совместимость с баками объемом до 1.1 куб.м. Из компаний, которые занимаются производством мусороуборочной техники с роторным способом загрузки можно выделить таких лидеров:

M-U-T (с объемом кузова машин 4-20 куб.м.);

(с объемом кузова машин 4-20 куб.м.); FAUN (спецтехника имеет самый большой коэффициент уплотнения — до 9).

Сегодня, мусороуборочная спецтехника с задним методом загрузки стает всё больше востребованы, чем с боковой загрузкой, так как:

техника более безопасна для человека;

практически не просыпают мусор;

можно совершать загрузку бытовых и крупногабаритных отходов вручную.

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