ТОП производителей мусоровозов на рынке спецтехники

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С развитием технологий производители выпускают новые модели мусороуборочной техники, которые не только упрощают, но и ускоряют процесс загрузки-выгрузки отходов.
Обзор производителей и преимущества их продукции
На рынке спецтехники представлено большое разнообразие моделей мусоровозов от зарубежных и отечественных компаний. Среди них:
КОРМЗ (Кемеровский опытно-ремонтный механический завод) - прославился своей моделью мусоровоза ЭКО-МБ18к, который имеет боковой способ загрузки мусора при помощи манипулятора. Кроме того, кузов спецтехники имеет высокие показатели надежности и прочности, и увеличенный полезный объем (до 18 куб.м.). В мусороуборочной машине исключено высыпание мусора из резервуара (в процессе загрузки), так как есть автоматическая фиксация контейнера для мусора.
Ряжский авторемонтный завод — производит маневренные и компактные мусоровозы с герметичными, прочными и не подвергающими к воздействию коррозии кузовами, полезный объем которых до 8 куб.м. Вся спецтехника оснащена гидравлическими цилиндрами (от Bussak-Shamban) и гидравлическими распределителями итальянского производства. Манипулятор установлен справа, но возможно и реализация устройства и с левой стороны спецтехники.
КОММАШ (Арзамасский завод коммунального машиностроения) - известен выпуском мусоровоза КО-440В new с задним способом загрузки мусора и с наличием цельнометаллического, прочного и долговечного кузова. Спецтехника имеет хорошую проходимость из-за наличия большого клиренса.
GeesinkNorba - выпускает популярный мусоровоз (GPM IV) с погрузочным механизмом, который установлен сзади спецмашины. Техника популярна среди коммунальных компаний благодаря высокой надежности, уникальному прессующему механизму, возможности принимать крупногабаритные отходы и большому объему кузова (до 28 куб.м.). Кузов машины выполнен из качественной и высокопрочной стали.
FARID Industrie S.p.A. - производит не менее востребованную модель с задним методом загрузки отходов мусороуборочной техники - FARID Т1. Мусоровоз имеет каркасный кузов, внутри которого вмонтирован еще один высокопрочный кузов сферической формы и имеет совместимость с баками объемом до 1.1 куб.м.
Из компаний, которые занимаются производством мусороуборочной техники с роторным способом загрузки можно выделить таких лидеров:
M-U-T (с объемом кузова машин 4-20 куб.м.);
FAUN (спецтехника имеет самый большой коэффициент уплотнения — до 9).
Сегодня, мусороуборочная спецтехника с задним методом загрузки стает всё больше востребованы, чем с боковой загрузкой, так как:
техника более безопасна для человека;
практически не просыпают мусор;
можно совершать загрузку бытовых и крупногабаритных отходов вручную.