Бракосочетания

За прошедший период в районе зарегистрировано 3 брака.

Впервые вступили в брак Владислав Татарчук и Илона Гребнева; Дмитрий Якименок и Николина Рудак.

Человек родился

За истекший период в районе и городе зарегистрировано 7 рождений детей.

В Драчковском сельисполкоме рождение третьего ребенка в семье, сына Мансура Хикмет Оглы, зарегистрировали Хикмет Валех Оглы Керимов и Наталья Васьковец из д. Волма.

В Заболотском сельисполкоме Игорь и Вероника Донейко из деревни Орешники зарегистрировали рождение дочери Каролины, третьего ребенка в семье. Вадим и Анастасия Лысковец из деревни Орешники зарегистрировали рождение дочери Варвары, второго ребенка в семье.

В Жодинском сельисполкоме рождение сына Максима, второго ребенка в семье, зарегистрировали Александр и Оксана Чижанковы из деревни Замлынье.

В Озерицко-Слободском сельисполкоме рождение сына Кирилла, второго ребенка в семье, зарегистрировали Сергей и Анастасия Минченко из агрогородка Слобода.

В Зеленоборском сельисполкоме рождение сына Артема, третьего ребенка в семье, зарегистрировали Виталий и Олеся Курсевичи из городского поселка Зеленый Бор.

В Смолевичском отделе загс:

Рождение дочери Марьяны, второго ребенка в семье, зарегистрировали Михаил и Анастасия Невдах.

Ушли из жизни

На минувшей неделе в районе зарегистрировано 9 смертей.

По одной смерти зарегистрировали Драчковский, Заболотский, Плисский и Усяжский сельисполкомы. Две смерти зарегистрировал Жодинский сельисполком. Смолевичский отдел загс зарегистрировал 3 смерти.

Подготовила Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).